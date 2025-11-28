Villa Carlos Paz avanza en un convenio estratégico de promoción turística con Despegar

Autoridades del Municipio de Villa Carlos Paz y representantes de Despegar mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar acciones conjuntas de promoción y avanzar en un convenio marco que potencie la presencia del destino en mercados nacionales e internacionales.

Este viernes se realizó una reunión entre representantes de la plataforma Despegar, autoridades del Municipio de Villa Carlos Paz y referentes del sector turístico local, con el objetivo de coordinar acciones de promoción conjunta y avanzar en la firma de un convenio marco que fortalezca la presencia de la ciudad en uno de los principales mercados emisores del mundo.

Durante el encuentro se analizaron distintas estrategias vinculadas a la difusión del destino, la generación de campañas dirigidas y el intercambio de datos para optimizar la visibilidad de Villa Carlos Paz dentro de la aplicación y su ecosistema digital. También se evaluaron oportunidades para impulsar productos específicos, fortalecer la oferta y acompañar el crecimiento sostenido que viene mostrando la ciudad en materia turística.

Desde el municipio remarcaron la importancia de articular con plataformas líderes del sector para consolidar el posicionamiento de Villa Carlos Paz a nivel regional, nacional e internacional, incorporando herramientas que permitan mejorar la competitividad del destino. Por su parte, los representantes de Despegar manifestaron su interés en trabajar de manera colaborativa con la ciudad, aportando soluciones tecnológicas y modelos de promoción que contribuyan a la toma de decisiones y al diseño de nuevas estrategias comerciales.

En ese marco, el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, destacó que “avanzamos sobre un convenio marco con despegar argentina de posicionamiento del destino Carlos Paz para trabajar como socios estratégicos donde el sector privado forma parte del mismo”.

“Esto tendrá de manera directa un efecto derrame para la ciudad a nivel turístico, en hotelería y en otros servicios, posicionando a Villa Carlos Paz no solo en Argentina sino en otros países a través del portal despegar”, agregó.

El encuentro permitió dar pasos concretos hacia un futuro convenio marco que formalizará la cooperación entre ambas partes, con el objetivo común de seguir impulsando el turismo y ofrecer a los visitantes una experiencia cada vez más completa y accesible.