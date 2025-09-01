Villa Carlos Paz afina estrategias turísticas para la Fiesta de la Primavera, la FIT y el verano

Municipio, ASHOGA y equipos técnicos avanzaron en la planificación conjunta para la Fiesta de la Primavera, la FIT y la temporada de verano.

El viernes pasado se desarrolló una reunión de trabajo entre representantes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, el Centro Inteligente de Datos Turísticos, el Master Plan de Turismo Sostenible y la Asociación Hotelera Gastronómica (ASHOGA).

El objetivo del encuentro fue delinear acciones concretas que fortalezcan el desarrollo turístico de la ciudad y consoliden la colaboración entre el sector público y privado.

Durante la mesa de trabajo se avanzó en la planificación de estrategias conjuntas de cara a tres instancias clave para la actividad turística: la Fiesta de la Primavera, la participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) y la próxima temporada de verano.

La agenda incluyó la identificación de oportunidades para mejorar la promoción del destino, el aprovechamiento de los datos estadísticos como herramienta para la toma de decisiones, y el diseño de experiencias sostenibles que atiendan a las demandas actuales de los visitantes.

Desde la organización destacaron que estas instancias de articulación refuerzan el compromiso de avanzar hacia un turismo planificado, sostenible y competitivo, que combine identidad local, innovación y desarrollo económico.