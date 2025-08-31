Villa Carlos Paz advierte por restricciones en el servicio de agua tras las crecientes

La planta de potabilización trabaja al máximo de su capacidad debido a la turbiedad del agua tras las crecientes de la madrugada.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Subsecretaría de Agua y Saneamiento, informó que debido a las crecientes registradas en la madrugada y a la turbiedad del agua, los sistemas de potabilización de la Planta de Cuesta Blanca se encuentran trabajando al límite de su capacidad.

Por esta situación, podrían registrarse restricciones en todo el radio servido. Desde el municipio solicitaron a los vecinos cuidar las reservas domiciliarias y mantener un uso responsable y racional del recurso, con el fin de garantizar el acceso equitativo al agua potable.

Para consultas, están habilitadas dos líneas de contacto vía WhatsApp:

📲 3541 528314 (de 7 a 21 h)

(de 7 a 21 h) 📲 3541 527062 (las 24 h)

El municipio destacó que estas medidas son preventivas y estarán vigentes hasta que el servicio logre estabilizarse.