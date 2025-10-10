Villa Carlos Paz adhirió al Día Mundial de la Salud Mental

El Concejo de Representantes aprobó un proyecto de declaración presentado por la concejal Noelia García Roñoni para adherir a la conmemoración del 10 de octubre. La iniciativa destaca la importancia de promover el bienestar psicológico, emocional y social como parte integral de la salud.

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó este jueves un Proyecto de Declaración presentado por Noelia García Roñoni, mediante el cual la ciudad adhiere al Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre en todo el mundo.

La propuesta subraya la relevancia de visibilizar el bienestar psicológico, emocional y social como componente esencial de la salud, y reafirma el compromiso del municipio con la promoción de políticas y acciones orientadas al cuidado de la salud mental de la comunidad.

Promover el bienestar y combatir el estigma

En los fundamentos del proyecto, la concejala García Roñoni señaló que “la salud mental es un componente esencial del bienestar individual y colectivo, y su promoción requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad”.

El texto también resalta la necesidad de combatir el estigma y la discriminación que muchas veces rodean a los trastornos mentales, garantizando el acceso a tratamientos adecuados y a una atención digna.

Concejala Noelia García Roñoni.

Asimismo, hace referencia a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y Provincial, que consagran la salud como un derecho humano fundamental e integral, abarcando el bienestar psicofísico, emocional, espiritual y social.

Una comunidad empática y solidaria

Al presentar la iniciativa, la concejal sostuvo que “reconocer esta fecha contribuye a construir una comunidad más empática, respetuosa y solidaria, donde la salud mental sea entendida como un derecho humano esencial”.

El proyecto se enmarca en las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Salud Mental, promoviendo la reflexión y la acción conjunta para fortalecer el bienestar de todos los vecinos y vecinas de Villa Carlos Paz.