Villa Carlos Paz abrió la Semana Santa con la bendición de ramos y palpita su agenda 2026

La ciudad inició este domingo las celebraciones religiosas con actividades en el centro y difundió un cronograma que combina propuestas litúrgicas, culturales y recreativas hasta el domingo 5 de abril.

Villa Carlos Paz comenzó a vivir este domingo por la mañana la Semana Santa 2026 con la tradicional bendición de los ramos en la Plaza del Fundador y, posteriormente, con la misa celebrada frente a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

La apertura de las actividades contó con la presencia del intendente Esteban Avilés, junto a vecinos y turistas que participaron de la jornada religiosa en el centro de la ciudad.

Además del inicio litúrgico por el Domingo de Ramos, la ciudad dio a conocer una agenda que se extenderá durante toda la semana con propuestas religiosas, culturales y recreativas para disfrutar en familia.

Cronograma de actividades

El calendario comenzará el miércoles 1 de abril a las 22:30 con la Vigilia de Malvinas en la Plaza Casado, ubicada en la esquina de Bernardo D’ Elía y Miguel Juárez.

Para el jueves 2 de abril, a las 10:15, está previsto el acto conmemorativo por la Gesta de Malvinas en la Plaza del CAS, en la intersección de avenida San Martín y Belgrano. Luego se realizará una caminata por el centro hasta la Plaza Casado. Ese mismo día, a las 18, el Hotel Eleton será sede del Fashion Show “Pampita y sus secretos de pasarela”, con conducción de Hernán Drago y participación de Carolina Ardohain. Más tarde, a las 21, se desarrollará una actividad de astroturismo en el Aula Ambiental.

El viernes 3 de abril habrá una jornada de puertas abiertas del Aula Ambiental desde las 9. A las 11 se realizará el Vía Crucis en el Cerro La Cruz. Por la tarde y la noche continuarán celebraciones organizadas por distintas parroquias: a las 19:15 en la Parroquia San José, a las 19:30 en la Parroquia del Niño Dios y a las 20 en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. La jornada cerrará con la presentación de la Misa Criolla a las 21 en la esquina de 9 de Julio y Alem, y con una nueva edición de la Fiesta Bresh en Zebra Club desde la medianoche.

El sábado 4 de abril la programación incluirá desde las 9 un avistaje de aves en la costa del lago, en avenida Illia y Artigas. A las 12 se llevará adelante la 4º Feria de Coleccionismo “Carlos Paz sin escalas” en Green Paradise. Más tarde, a las 17.30, se inaugurará el cartel de Villa Carlos Paz en avenida Illia y Beethoven. La jornada culminará a las 20:30 con la Vigilia Pascual en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Finalmente, el domingo 5 de abril se celebrará la Misa de Pascua a las 10 en los Jardines Municipales, en Liniers 50. A las 12 continuará la feria de coleccionismo en Green Paradise y, a las 18, se desarrollará una celebración evangélica también en los Jardines Municipales.

De esta manera, Villa Carlos Paz combinará durante toda la semana las tradiciones religiosas de Pascua con actividades abiertas para vecinos y visitantes, en una agenda que busca sumar movimiento en distintos puntos de la ciudad.