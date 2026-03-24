Una multitud marchó en CABA a 50 años del golpe y colmó la Plaza de Mayo

La movilización por el 24 de marzo tuvo este martes su epicentro en la Plaza de Mayo, con una convocatoria masiva de organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales. En el acto central se volvió a reclamar por Memoria, Verdad y Justicia al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.

La ciudad de Buenos Aires fue escenario este martes de una movilización multitudinaria por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La concentración tuvo su punto central en la Plaza de Mayo, adonde llegaron columnas de organismos de derechos humanos, sindicatos, movimientos sociales, centros de estudiantes y partidos políticos.

Desde primeras horas de la tarde comenzaron a verse grandes columnas por la Avenida de Mayo, las diagonales y otros accesos al centro porteño. Con el correr de las horas, la plaza y sus alrededores quedaron colmados por manifestantes que participaron del acto central, en una de las conmemoraciones más significativas de los últimos años por el peso simbólico de las cinco décadas transcurridas desde el inicio de la última dictadura.

La convocatoria estuvo encabezada por organismos históricos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, que en las semanas previas habían impulsado actividades y campañas especiales por los 50 años del golpe. Entre las consignas más repetidas volvieron a escucharse los reclamos de “Memoria, Verdad y Justicia”, la reivindicación de los 30.000 desaparecidos y el rechazo a cualquier intento de relativizar o negar el terrorismo de Estado.

Durante el acto principal se leyó un documento conjunto en el que los organismos remarcaron la necesidad de sostener la memoria activa sobre los crímenes de la dictadura y renovaron el reclamo para que se conozca el destino de las personas desaparecidas. La jornada también estuvo atravesada por cuestionamientos políticos al Gobierno nacional y por referencias al contexto actual de derechos humanos en el país.

La marcha en CABA se dio además en simultáneo con movilizaciones y actividades en otras ciudades del país, aunque el epicentro volvió a estar en la Plaza de Mayo, como ocurre cada 24 de marzo. La alta participación marcó una convocatoria masiva en una fecha especialmente sensible para la historia argentina.