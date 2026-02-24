Un colorido mural transformará el puente de ingreso a Villa Carlos Paz

La empresa Caminos de las Sierras avanza con una intervención artística de más de 3.100 metros cuadrados en el puente que conecta la Autopista Córdoba–Carlos Paz con la Avenida San Martín, principal acceso a la ciudad. El diseño, a cargo de los artistas cordobeses Jael Airasca y Ariel Ocampo, se inspira en formas orgánicas, florales y vegetales.

Como parte del proyecto de embellecimiento y puesta en valor de puentes y espacios públicos, la empresa provincial Caminos de las Sierras lleva adelante una intervención artística en el puente que conecta la Autopista Córdoba–Carlos Paz con la Avenida San Martín, uno de los principales ingresos a Villa Carlos Paz.

La obra abarcará más de 3.100 metros cuadrados e incluye la pintura de los muros de contención, las vigas y los laterales del puente, convirtiendo a toda la estructura en un gran soporte para el arte urbano.

El proyecto está a cargo de los artistas cordobeses Jael Airasca y Ariel Ocampo, con amplia trayectoria en intervenciones de gran escala, que trabajan junto a un equipo de seis colaboradores durante entre ocho y diez horas diarias en distintos frentes en simultáneo. Según informó la empresa, la intervención ya muestra un 40% de avance y se estima que estará finalizada en el transcurso de marzo.

Un mural que dialoga con el paisaje serrano

El diseño del mural nació de una inspiración orgánica, floral y vegetal, que se plasmará en planos amplios y colores vibrantes, manteniendo siempre una raíz natural que busca conectar con el entorno serrano.

La propuesta apunta a aportar identidad, color, ritmo y energía, integrándose a la arquitectura existente y priorizando planos verticales que equilibren la marcada horizontalidad de la estructura vial.

“La obra se propone como una nueva bienvenida y también despedida, que dialoga con el paisaje serrano y con la dinámica propia del lugar”, remarcaron los artistas al explicar el sentido de la intervención.

Los puentes como lienzo

El proyecto de promoción del arte urbano de Caminos de las Sierras comenzó en 2025, con la intervención de cuatro distribuidores de la avenida Circunvalación de Córdoba.

Se trata de las estructuras ubicadas a la altura de la avenida Piamonte, el distribuidor Bazán, la calle Alto Alegre (conexión entre los barrios Villa Unión y Aeronáutico) y el distribuidor Avenida Fuerza Aérea – Ruta 20.

En esos puntos se realizaron murales con colores vibrantes que llaman la atención de los automovilistas y “transmiten emociones y mensajes claros relativos a la vida, la libertad, el respeto por la naturaleza y las infancias”, en el marco de una política que concibe a los puentes y estructuras viales como grandes lienzos a cielo abierto.

Como parte del mismo programa, también se llevó adelante un homenaje a Héctor “Pirín” Gradassi en el puente que lleva su nombre sobre la Ruta 5 Autovía Córdoba–Alta Gracia, en el ingreso al autódromo Oscar Cabalén, consolidando una red de intervenciones que combinan identidad local, memoria y arte público.