Un Boeing 737 hidrante realizó maniobras a baja altura sobre Villa Carlos Paz y causó sorpresa

El Boeing 737 Fireliner del Gobierno de Santiago del Estero realizó prácticas y descargas reales en un trabajo coordinado entre ambas provincias. El simulacro incluyó un operativo de seguridad náutica para despejar el espejo de agua del lago San Roque.

En una acción de cooperación entre la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA) del Gobierno de Córdoba —dependiente de la Secretaría General de la Gobernación— y su par del Gobierno de Santiago del Estero, se llevó adelante un operativo conjunto destinado a fortalecer los protocolos de actuación ante incendios forestales, con el propósito de optimizar la respuesta aérea y terrestre en este tipo de emergencias.

Como parte de esta experiencia, llegó a nuestra provincia un Boeing 737 Fireliner (LV-KJS), el avión de combate de incendios más grande de Latinoamérica, con capacidad para transportar hasta 15.000 litros de agua o retardante.

La aeronave realizó una jornada de práctica operativa, que incluyó maniobras de desplazamiento en tierra y una descarga aérea sobre el lago San Roque, con apoyo del DUAR (Dirección de Unidades de Alto Riesgo).

Durante la jornada, el Fireliner fue desplegado en el incendio activo de Guasapampa, donde efectuó múltiples descargas de agua, trabajando de manera articulada con el personal en tierra y las aeronaves de la DPA Córdoba.

“Este tipo de experiencias refuerzan la cooperación entre provincias y nos permite optimizar los recursos y la respuesta ante emergencias. Además, fortalece el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre equipos, algo fundamental para la seguridad de todos los cordobeses”, destacó David Consalvi, secretario general de la Gobernación de Córdoba.

Por su parte, el director de la DPA de Santiago del Estero, Jorge Azar, señaló: “Es muy positivo este intercambio, porque nos permite aprender de las operaciones de Córdoba, reconocida como la número uno a nivel nacional, no solo en lo aéreo sino también en lo terrestre y por las herramientas con las que cuenta”.

Esta acción conjunta constituye un avance en la cooperación interprovincial para la lucha contra incendios forestales, fortaleciendo la capacidad técnica, la planificación y la respuesta operativa de ambas provincias.

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Gestión de Riesgo, reafirma su compromiso con la prevención y el combate de incendios, integrando recursos y experiencia para la protección del territorio provincial.