Un bache en avenida Cárcano provocó la caída de una moto y una joven terminó derivada a Córdoba

Una joven de 26 años fue derivada a un sanatorio de la ciudad de Córdoba luego de caer de una motocicleta junto a otra mujer, cuando intentaron esquivar un bache en avenida Cárcano, a la altura de barrio Playas de Oro.

Este sábado, alrededor de las 03:20, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) Zona 1 fue comisionado a avenida Cárcano esquina Madrid, en barrio Playas de Oro de Villa Carlos Paz, por un siniestro vial que tuvo como protagonistas a dos mujeres que circulaban en motocicleta.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a una de ellas tendida sobre la carpeta asfáltica, mientras que su acompañante relató que se desplazaban en una motocicleta Zanella 110 cc cuando la conductora perdió el control del rodado al intentar esquivar un bache existente en la calzada, lo que provocó la caída de ambas.

La mujer de 26 años sufrió un corte en la frente, del lado izquierdo, y fue asistida por el servicio de emergencias Vittal, que dispuso su traslado al hospital municipal y, posteriormente, su derivación al Sanatorio Francés, en la ciudad de Córdoba, para una mejor atención.

El hecho quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones de rigor.