UEPC suspendió el paro del miércoles tras una nueva oferta salarial del Gobierno

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba confirmó que recibió una propuesta salarial mejorada por parte del Gobierno provincial y, en ese marco, dejó sin efecto el paro que estaba previsto para este miércoles. El gremio analizará el alcance de la oferta en un plenario convocado para este martes por la tarde.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmó que el Gobierno provincial presentó una nueva propuesta salarial, lo que derivó en la suspensión del paro que el gremio tenía previsto realizar este miércoles en caso de que no hubiera avances en la negociación.

Desde el sindicato señalaron que la oferta oficial “contiene algunos de los requerimientos” que habían sido planteados en el marco del conflicto, aunque aclararon que la propuesta todavía está siendo analizada por la conducción gremial.

Para continuar con esa evaluación, la UEPC convocó a un plenario de secretarios generales para este martes a las 14:30, instancia en la que se pondrá a consideración el nuevo esquema acercado por la Provincia y se definirá la postura del sindicato frente a la negociación salarial.

La novedad introduce un cambio en el escenario del conflicto docente, que venía escalando con medidas de fuerza y reclamos por una mejora en la oferta salarial. Ahora, la atención queda puesta en el resultado del plenario y en la respuesta que finalmente resuelva el gremio.