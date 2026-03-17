UEPC rechazó la segunda oferta salarial y anunció un paro docente de 48 horas para este miércoles y jueves

La Asamblea Provincial del gremio resolvió no aceptar la nueva propuesta del Gobierno de Córdoba por considerarla insuficiente. La medida de fuerza incluirá un paro con movilización este miércoles y otra jornada de huelga el jueves.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) resolvió rechazar la segunda propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y lanzó un plan de lucha que incluirá un paro docente de 48 horas.

La decisión fue adoptada por la Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales, reunida este lunes, con el mandato de las 26 delegaciones sindicales. Según informó el gremio, la nueva oferta fue descartada “por considerarla aún insuficiente” y, al mismo tiempo, se reclamó la continuidad urgente de la negociación en la Mesa de Política Salarial y Laboral para recuperar el poder adquisitivo.

Como parte de la resolución, la UEPC anunció un paro de 24 horas para este miércoles 18 de marzo, con movilización, y otra jornada de huelga de 24 horas para el jueves 19 de marzo.

Entre los principales puntos planteados por el sindicato figuran la exigencia de que se garantice el 100% del IPC acumulativo y remunerativo durante todo el período paritario, sin quedar sujeto a la recaudación, y que el FONID se mantenga actualizado por inflación tanto para activos como para jubilados.

También reclamaron que la cláusula de revisión salarial se concrete en septiembre, la eliminación del tope del complemento remunerativo código 117900, el blanqueo de sumas no remunerativas y la actualización de las asignaciones familiares.

Los reclamos incluidos en la resolución

Además del rechazo a la oferta salarial, la asamblea incorporó una serie de demandas vinculadas a condiciones laborales, jubilaciones, salud e infraestructura escolar.

En ese marco, la UEPC volvió a cuestionar los descuentos de APROSS y exigió cobertura total en toda la provincia. También pidió que se suspenda la aplicación del artículo 3 de profesionalidad docente mientras dure la paritaria, que se eleven las bandas de la ley de Equidad Jubilatoria y que continúe el reclamo por la eliminación del diferimiento a jubilados, el cumplimiento del Fallo Bossio, el pago del 82% móvil y la derogación del artículo 58 por doble beneficio.

El gremio sumó además pedidos por la continuidad de las titularizaciones en PIT, PROA, Nivel Superior y otros programas, la jerarquización de cargos directivos, el pago en tiempo y forma de la prolongación de jornada y la suspensión del FOSAET durante todo el período de discusión paritaria.

En el plano político y sindical, la asamblea también expresó su rechazo a que la educación sea considerada “servicio esencial” y ratificó su oposición a una eventual reforma laboral y previsional.

Los planteos a nivel nacional

Dentro del documento aprobado, la UEPC incluyó además una serie de demandas dirigidas al plano nacional. Entre ellas figuran la restitución de la Paritaria Nacional Docente, la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el restablecimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y una nueva convocatoria a paritarias nacionales.

Asimismo, el gremio manifestó su rechazo a la llamada “ley de libertad educativa”.

Memoria, Verdad y Justicia

En la misma resolución, la asamblea sindical incorporó una definición política vinculada al próximo 24 de marzo, al señalar que este año se conmemoran 50 años del golpe cívico, militar y eclesiástico.

La UEPC reafirmó su compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, cuestionó los discursos negacionistas y llamó a participar de las actividades conmemorativas que comenzarán con las marchas del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia y continuarán luego con murales, proyecciones y muestras en distintos puntos de la provincia.

Según expresó el gremio, “la memoria se construye en las aulas y se defiende en la calle”.