Turismo en alza: promociones, viajes y destinos completos en el fin de semana extra largo

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, aseguró que el fin de semana extra largo llega con buenas perspectivas para la actividad turística en todo el país. Según señaló, los distintos indicadores de reservas y venta de pasajes “llena de expectativas” al sector y marcan “un movimiento positivo en los destinos del país”, en un contexto de fuerte apuesta oficial a las promociones y al incentivo de los viajes internos.

Scioli, que tiene previsto visitar Pinamar, Tandil y Mar del Plata durante estos días, remarcó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “coordinó todas las acciones necesarias para tener herramientas y promociones en materia de transporte”, en articulación con áreas clave del Gobierno nacional.

El funcionario destacó en particular el impacto de los beneficios impulsados por empresas y organismos públicos. “Las promociones de YPF y el Banco Nación se traducen en grandes resultados. Los números de pasajeros de Aerolíneas Argentinas son muy buenos y se registra un gran movimiento en las rutas hacia la costa atlántica, tanto de autos particulares como de buses de media y larga distancia”, afirmó.

Según explicó, el flujo de turistas hacia balnearios de la costa bonaerense y otros destinos tradicionales confirma el repunte de la demanda para este fin de semana, favorecido por los descuentos en combustibles, financiación de consumos y la oferta de pasajes aéreos y terrestres.

Scioli también hizo referencia al clima de ánimo en el empresariado del sector turístico. Aseguró que, de acuerdo con testimonios de prestadores y operadores, “las elecciones marcaron un punto de inflexión, ya que inmediatamente después se renovaron las expectativas de la gente”, lo que se tradujo en mayor consulta y confirmación de reservas para este fin de semana y para la temporada de verano.

Entre los destinos con mejor performance, el secretario mencionó a San Carlos de Bariloche, Jujuy, Iguazú, Termas de Río Hondo y Mar del Plata, donde, según indicó, la ocupación hotelera plena muestra el empuje de la demanda interna y la capacidad del sector para responder con oferta diversa.

“Esta nueva Argentina que lidera el Presidente Milei es un escenario positivo donde colaboran las provincias y el sector privado. Agradezco al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el trabajo articulado con todas las áreas del Gobierno, para el impulso del turismo”, expresó Scioli, al marcar la importancia del trabajo conjunto entre Nación, provincias y empresas para sostener el movimiento turístico y su impacto en las economías regionales.