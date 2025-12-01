Traslado de vida: montan un cordón sanitario para llevar un corazón desde Villa Carlos Paz a Córdoba capital

La Policía de Córdoba coordinó este domingo un cordón sanitario entre el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y el Hospital Privado de la capital para garantizar el rápido traslado de un corazón destinado a un trasplante.

Este domingo, un operativo sanitario de alta complejidad unió a Villa Carlos Paz con la ciudad de Córdoba para hacer posible el traslado de un corazón destinado a un paciente en lista de espera. El procedimiento se inició en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y culminó en el Hospital Privado, con un dispositivo especial sobre las rutas 38 y 20.

Según informó la Policía de Córdoba a través de sus redes, se montó un cordón sanitario destinado a despejar el tránsito y asegurar que la unidad que transportaba el órgano pudiera circular en el menor tiempo posible y sin interrupciones, en un tramo clave del corredor vial entre Punilla y la capital provincial.

En el operativo intervinieron efectivos de Policía Caminera, del CAP, dotaciones de Motocicletas y personal de Caminos de las Sierras, que trabajaron de manera coordinada para abrir paso, ordenar el tránsito y garantizar condiciones seguras durante todo el recorrido.

Desde la fuerza provincial destacaron que este tipo de dispositivos se apoyan en una verdadera “cadena de solidaridad y eficiencia”, donde cada minuto cuenta para que el órgano llegue en condiciones óptimas al centro de salud y se concrete la intervención prevista.

El traslado reacondicionó la circulación vehicular en distintos tramos de las rutas 38 y 20 durante algunos minutos, mientras se ejecutaba el cordón sanitario. Una vez finalizado el operativo, el tránsito retomó su ritmo habitual.

Más allá de la complejidad técnica, el procedimiento dejó en evidencia el rol central de la articulación entre el sistema de salud, las fuerzas de seguridad y los concesionarios viales para sostener la logística de los trasplantes y ofrecer una oportunidad de vida a quienes esperan un órgano.