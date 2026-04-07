Tras la salida de Zacarías, Viotti asumirá como nuevo secretario de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana

El cambio se confirmó este martes en el gobierno municipal. Soledad Zacarías dejó su cargo como secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana y será reemplazada por Carlos Viotti, quien hasta ahora se desempeñaba como director de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad. Según trascendió, la salida forma parte de una reorganización interna y Zacarías continuará dentro de la gestión en otra función.

Este martes se conoció la salida de Soledad Zacarías de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, en el marco de un cambio de funciones dentro del gabinete.

En su reemplazo asumirá Carlos Viotti, actual director de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad, quien pasará a ocupar una de las áreas más sensibles de la estructura municipal.

Aunque no se informaron oficialmente los motivos de la modificación, trascendió que la decisión responde a un proceso de reorganización interna dentro del Ejecutivo.

En ese contexto, también trascendió que Zacarías no dejará el gobierno, sino que continuará vinculada a la gestión municipal desde una nueva función, que por el momento no fue precisada.