Tras la lluvia, sale el sol en Villa Carlos Paz: sábado ventoso y domingo estable

El SMN anticipa para este sábado 21 una jornada con algo de inestabilidad en el arranque, viento intenso y ráfagas de 42–50 km/h, con máxima de 21°. Para este domingo 22, el panorama se acomoda: no se esperan lluvias y la temperatura se moverá entre 11° y 20°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un fin de semana que va de un sábado todavía algo movido a un domingo mucho más tranquilo y aprovechable.

Para este sábado 21, la única ventana de inestabilidad aparece en la primera parte del día. Durante la mañana se mantiene una probabilidad de precipitaciones de 10–40%, con una temperatura cercana a 15° y viento sostenido de 23–31 km/h. En ese tramo, además, se anuncian ráfagas de 42–50 km/h. Con el correr de las horas, el tiempo mejora: en la tarde el SMN marca 0% de precipitaciones, una máxima de 21° y viento aún más intenso, de 32–41 km/h, también con ráfagas de 42–50 km/h. Ya hacia la noche, el pronóstico sigue estable, con 0% de lluvias, unos 14° y viento muy leve (0–2 km/h).

El domingo 22 aparece bastante más ordenado. La jornada arranca con 0% de precipitaciones y una temperatura alrededor de 11°, con viento calmo (0–2 km/h). En la mañana apenas se mantiene una chance mínima (0–10%), pero luego el panorama vuelve a marcar 0% tanto en la tarde como en la noche. La temperatura llegará hasta una máxima de 20°, con viento de 13–22 km/h en el tramo de la tarde.

Para tener en cuenta: el mejor momento del fin de semana aparece el domingo 22, cuando baja al mínimo la probabilidad de lluvia. El dato a seguir más de cerca queda en este sábado 21, por el viento y las ráfagas.