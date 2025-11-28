Tormentas, viento y descenso de temperatura: así estará el fin de semana en Villa Carlos Paz

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes muy caluroso e inestable en Villa Carlos Paz, seguido por un fin de semana con lluvias y un marcado descenso de la temperatura máxima.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, entre este viernes 28 y el domingo 30 Villa Carlos Paz atravesará un periodo de tiempo inestable, con presencia de tormentas, chaparrones y viento del sector sur, y un cambio térmico bien definido: del calor intenso de hoy a un cierre de fin de semana con máximas mucho más bajas.

El viernes se presenta como el día más caluroso del periodo, con una temperatura máxima de 33° y una mínima de 16°. A lo largo de la jornada se esperan tormentas y chaparrones en distintos momentos, con probabilidades de precipitación que oscilan entre 10 y 70%. El viento soplará del sector sur y sudoeste con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que pueden alcanzar entre 42 y 50 km/h, por lo que se recomienda precaución en la franja de tarde y noche.

Para el sábado 29 continuará el ambiente inestable, aunque con algo menos de calor. El SMN prevé una máxima de 28° y mínima de 14°, con cielo cubierto y presencia de lluvias y tormentas en buena parte del día. Las probabilidades de precipitación se mantienen entre 10 y 70%, mientras que el viento se mantendrá moderado, en el orden de 23 a 31 km/h, con ráfagas de similar intensidad a las del viernes.

El domingo 30 será la jornada más fresca del fin de semana. La previsión marca una temperatura máxima de 21° y mínima de 14°, todavía con lluvias y chaparrones principalmente entre la mañana y la tarde, y una probabilidad de precipitación que se ubica entre 10 y 70%. Hacia la noche se espera una gradual disminución de las lluvias, aunque el cielo se mantendría mayormente cubierto.

De esta manera, el pronóstico para Villa Carlos Paz señala un fin de semana con tiempo inestable, lluvias, tormentas y viento, acompañado por un descenso progresivo de la temperatura luego del intenso calor del viernes.