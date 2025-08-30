Tormenta de Santa Rosa en Córdoba: cuánto llovió hasta ahora en Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla

Con la llegada del primer pulso de la Tormenta de Santa Rosa este sábado 30 de agosto, se registraron lluvias en todo el corredor serrano. En Villa Carlos Paz los acumulados iniciales oscilaron entre 7 y 11 mm, con picos mayores en subcuencas de Punilla. Rige un escenario de inestabilidad que puede sostenerse hasta la noche del domingo.

La irrupción del sistema frontal dejó precipitaciones desde las primeras horas del sábado en el centro de Córdoba. En el Valle de Punilla, los registros de la mañana muestran variabilidad marcada por la orografía serrana: núcleos con chaparrones más intensos en cuencas altas y medias, y acumulados más modestos en zonas urbanas.

Lluvias acumuladas (primer corte del día)

Villa Carlos Paz (área urbana): 7–11 mm .

. Cuenca de Los Chorrillos: 17 mm .

. Río San Antonio – cuenca alta: 9,6 mm .

. Río San Antonio – cuenca media: 17,4 mm .

. Río San Antonio – cuenca baja: 11 mm .

. Cuenca del río Cosquín (sector medio): 11 mm .

. Las Jarillas: 10 mm.

Estos valores corresponden a mediciones de la mañana del sábado y pueden aumentar con nuevos chaparrones durante la tarde y la noche, conforme sigan ingresando bandas de precipitación.

El mapa provincial y el “efecto Santa Rosa”

Mientras en Punilla los acumulados se mantienen en rangos moderados, en otras zonas de la provincia el “efecto Santa Rosa” dejó marcas más altas durante la madrugada. El reporte provincial de lluvias (corte 09:24) ubicó a Los Hornillos con 51,4 mm, El Tío con 42 mm, Arroyo Los Quebrachitos con 39,4 mm y la cuenca alta de Colanchanga con 37,4 mm, entre otros puntos destacados.

Qué esperar en las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo alertas amarilla y naranja en el centro del país. Para Punilla se proyectan intervalos de lluvias y tormentas con actividad eléctrica y descenso de temperatura entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo. No se descarta un episodio localmente fuerte de corta duración —con ráfagas y granizo pequeño— en el tránsito de las celdas convectivas. En escenarios de persistencia, los acumulados del fin de semana podrían trepar a 40–70 mm en sectores del centro provincial.

En el sistema San Antonio–Cosquín, una continuidad de lluvias sobre cuencas alta y media puede traducirse en crecidas leves a moderadas aguas abajo. Autoridades provinciales recomiendan evitar cruces por vados y prestar atención a cambios repentinos en el nivel de ríos serranos.