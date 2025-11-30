Tormenta, crecidas y cómo sigue el tiempo en Villa Carlos Paz

Tras el fuerte temporal que se registró anoche en la región y provocó importantes crecidas en los ríos serranos, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo un día todavía inestable en Villa Carlos Paz y un lunes con mejorías y ascenso de la temperatura.

La madrugada de este domingo dejó un saldo de lluvias intensas en las sierras que alimentan el lago San Roque. Según datos oficiales de las cuencas, en sectores del río San Antonio se registraron acumulados superiores a los 40 milímetros, mientras que en la cuenca del río Cosquín las precipitaciones rondaron los 30 milímetros. Las tormentas fueron desparejas, pero suficientes para generar un aumento marcado en el caudal de los ríos serranos.

En el río San Antonio, la creciente superó los 6 metros en la zona de Cuesta Blanca y se tradujo en una suba de alrededor de 4 a 5 metros al llegar al centro de Villa Carlos Paz, lo que obligó a cortar vados y a reforzar los operativos de prevención en la ribera. En el río Cosquín también se observó una crecida significativa, en el orden de los 2 metros, mientras que otros cursos serranos de la provincia permanecen bajo vigilancia por parte de los equipos de emergencia. Las autoridades insisten en la recomendación de no acercarse a las márgenes ni intentar cruzar vados o cauces crecidos.

Pronóstico para hoy: domingo con aire fresco e inestabilidad

Para hoy domingo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica una jornada más fresca, con una temperatura máxima cercana a los 21° y una mínima de 14° en Villa Carlos Paz. Durante la mañana se mantiene una probabilidad alta de lluvias y tormentas, entre 70 y 100%, con cielo mayormente cubierto y ambiente húmedo.

Hacia la tarde y la noche la situación tenderá a mejorar de forma parcial: la probabilidad de precipitaciones baja a valores de entre 10 y 40%, con chaparrones aislados y algunos momentos de mejora en el estado del cielo. El viento soplará del sector sur y sudeste, con intensidad leve a moderada.

Mañana lunes: mejora gradual y ascenso de la temperatura

Para mañana lunes, el SMN prevé una mejora más marcada en las condiciones del tiempo. La temperatura máxima rondará los 23°, con mínima de 14°, y se espera una jornada con nubosidad variable.

Durante la mañana podrían registrarse todavía algunos chaparrones aislados, con probabilidades de precipitación en torno al 10–40%. Sin embargo, hacia la tarde y la noche el pronóstico indica cielo parcialmente nublado a algo nublado y sin lluvias, con ambiente más templado. El viento se mantendrá del sector sur, con velocidades moderadas y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h en horas de la tarde, por lo que se recomienda precaución en rutas y zonas abiertas.

En síntesis, luego del temporal y las crecidas de las últimas horas, el tiempo en Villa Carlos Paz continuará hoy bajo condiciones inestables, pero con tendencia a una mejora gradual desde mañana lunes, acompañada por un leve ascenso de la temperatura.