Todo lo que tenés que saber para disfrutar de la Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz

El evento será este fin de semana, con entrada libre y gratuita. Habrá shows musicales, deportes urbanos, freestyle, foodtrucks, operativos de seguridad y un esquema especial de transporte.

La Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz, organizada por la Municipalidad junto a Cadena 3 y Radio Heat, celebra su 30° aniversario con una propuesta renovada en dos jornadas: sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Además del clásico escenario central con recitales, este año se suma el Skatepark de la costanera, con actividades deportivas, culturales y musicales pensadas para jóvenes y familias.

Actividades en el Skatepark: sábado

Por la mañana : Superarte 2025 y una Jam de BMX, rollers y skate .

: Superarte 2025 y una . 15:30 : Presentación de bandas y artistas locales.

: Presentación de bandas y artistas locales. 19:30: Competencia Nacional de Freestyle, con exponentes de nivel nacional.

Escenario Principal – Grilla artística

14 a 18 hs. – Bandas locales y regionales:

Neon Heart

Cavenecada

Anael Belén Rodríguez

Banday Cuarteto

Gemma Civalero

Ángeles del Laberinto

Gabriel Polidoro

Jam da Miércoles

Matías Luchini

Caníbales y Reyes

El Club del Blues

Ignacio Sagalá

Kawen

DJ Albina Yellow

Mono Strong

18 a 01 hs. – Shows centrales:

La Banda de Grillo

SER

FMK

Ecko

Desakta2

Los Caligaris

Gastronomía y fiestas nocturnas

En el predio habrá feria de foodtrucks con precios accesibles y propuestas variadas. Además, los principales boliches de la villa (Khalama, Zebra, Molino Rojo y Keops) sumarán fiestas especiales con DJs invitados.

Seguridad y organización

Operativo Primavera Segura : más de 1.500 efectivos municipales, provinciales y nacionales.

: más de 1.500 efectivos municipales, provinciales y nacionales. Sin alcohol : veda total de expendio e ingreso de bebidas alcohólicas desde el sábado 20 a las 00:00 hasta el domingo 21 a las 00:00 (extendida hasta las 02:00 en Parque de Asistencia).

: veda total de expendio e ingreso de bebidas alcohólicas desde el sábado 20 a las 00:00 hasta el domingo 21 a las 00:00 (extendida hasta las 02:00 en Parque de Asistencia). Sanidad : puestos médicos móviles, corredor sanitario hacia el Hospital Sayago y apoyo de Bomberos Voluntarios.

: puestos médicos móviles, corredor sanitario hacia el Hospital Sayago y apoyo de Bomberos Voluntarios. Transporte: habrá terminal alternativa sobre costanera y Nahuel Huapi para colectivos, combis y minibuses.

Tránsito y cortes de calles

El sábado desde las 8:00 habrá restricción total de tránsito en el Distrito Este, afectando Av. Illia, Gobernador Peña, Cabrera, Roca, Ortiz Herrera, Garzón, Olmos, Medrano, Comechingones y Suquía.

La Av. Illia entre Nahuel Huapi y Medrano permanecerá cerrada desde el viernes 19 a las 22:00 hasta el domingo 21 a las 3:00.