Todo lo que tenés que saber para disfrutar de la Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz

El evento será este fin de semana, con entrada libre y gratuita. Habrá shows musicales, deportes urbanos, freestyle, foodtrucks, operativos de seguridad y un esquema especial de transporte.
La Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz, organizada por la Municipalidad junto a Cadena 3 y Radio Heat, celebra su 30° aniversario con una propuesta renovada en dos jornadas: sábado 20 y domingo 21 de septiembre.
Además del clásico escenario central con recitales, este año se suma el Skatepark de la costanera, con actividades deportivas, culturales y musicales pensadas para jóvenes y familias.
Actividades en el Skatepark: sábado
- Por la mañana: Superarte 2025 y una Jam de BMX, rollers y skate.
- 15:30: Presentación de bandas y artistas locales.
- 19:30: Competencia Nacional de Freestyle, con exponentes de nivel nacional.
Escenario Principal – Grilla artística
14 a 18 hs. – Bandas locales y regionales:
- Neon Heart
- Cavenecada
- Anael Belén Rodríguez
- Banday Cuarteto
- Gemma Civalero
- Ángeles del Laberinto
- Gabriel Polidoro
- Jam da Miércoles
- Matías Luchini
- Caníbales y Reyes
- El Club del Blues
- Ignacio Sagalá
- Kawen
- DJ Albina Yellow
- Mono Strong
18 a 01 hs. – Shows centrales:
- La Banda de Grillo
- SER
- FMK
- Ecko
- Desakta2
- Los Caligaris
Gastronomía y fiestas nocturnas
En el predio habrá feria de foodtrucks con precios accesibles y propuestas variadas. Además, los principales boliches de la villa (Khalama, Zebra, Molino Rojo y Keops) sumarán fiestas especiales con DJs invitados.
Seguridad y organización
- Operativo Primavera Segura: más de 1.500 efectivos municipales, provinciales y nacionales.
- Sin alcohol: veda total de expendio e ingreso de bebidas alcohólicas desde el sábado 20 a las 00:00 hasta el domingo 21 a las 00:00 (extendida hasta las 02:00 en Parque de Asistencia).
- Sanidad: puestos médicos móviles, corredor sanitario hacia el Hospital Sayago y apoyo de Bomberos Voluntarios.
- Transporte: habrá terminal alternativa sobre costanera y Nahuel Huapi para colectivos, combis y minibuses.
Tránsito y cortes de calles
El sábado desde las 8:00 habrá restricción total de tránsito en el Distrito Este, afectando Av. Illia, Gobernador Peña, Cabrera, Roca, Ortiz Herrera, Garzón, Olmos, Medrano, Comechingones y Suquía.
La Av. Illia entre Nahuel Huapi y Medrano permanecerá cerrada desde el viernes 19 a las 22:00 hasta el domingo 21 a las 3:00.