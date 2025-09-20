Todo lo que tenés que saber para disfrutar de la Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz

El evento será este fin de semana, con entrada libre y gratuita. Habrá shows musicales, deportes urbanos, freestyle, foodtrucks, operativos de seguridad y un esquema especial de transporte.

La Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz, organizada por la Municipalidad junto a Cadena 3 y Radio Heat, celebra su 30° aniversario con una propuesta renovada en dos jornadas: sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Además del clásico escenario central con recitales, este año se suma el Skatepark de la costanera, con actividades deportivas, culturales y musicales pensadas para jóvenes y familias.

Actividades en el Skatepark: sábado

  • Por la mañana: Superarte 2025 y una Jam de BMX, rollers y skate.
  • 15:30: Presentación de bandas y artistas locales.
  • 19:30: Competencia Nacional de Freestyle, con exponentes de nivel nacional.

Escenario Principal – Grilla artística

14 a 18 hs. – Bandas locales y regionales:

  • Neon Heart
  • Cavenecada
  • Anael Belén Rodríguez
  • Banday Cuarteto
  • Gemma Civalero
  • Ángeles del Laberinto
  • Gabriel Polidoro
  • Jam da Miércoles
  • Matías Luchini
  • Caníbales y Reyes
  • El Club del Blues
  • Ignacio Sagalá
  • Kawen
  • DJ Albina Yellow
  • Mono Strong

18 a 01 hs. – Shows centrales:

  • La Banda de Grillo
  • SER
  • FMK
  • Ecko
  • Desakta2
  • Los Caligaris

Gastronomía y fiestas nocturnas

En el predio habrá feria de foodtrucks con precios accesibles y propuestas variadas. Además, los principales boliches de la villa (Khalama, Zebra, Molino Rojo y Keops) sumarán fiestas especiales con DJs invitados.

Seguridad y organización

  • Operativo Primavera Segura: más de 1.500 efectivos municipales, provinciales y nacionales.
  • Sin alcohol: veda total de expendio e ingreso de bebidas alcohólicas desde el sábado 20 a las 00:00 hasta el domingo 21 a las 00:00 (extendida hasta las 02:00 en Parque de Asistencia).
  • Sanidad: puestos médicos móviles, corredor sanitario hacia el Hospital Sayago y apoyo de Bomberos Voluntarios.
  • Transporte: habrá terminal alternativa sobre costanera y Nahuel Huapi para colectivos, combis y minibuses.

Tránsito y cortes de calles

El sábado desde las 8:00 habrá restricción total de tránsito en el Distrito Este, afectando Av. Illia, Gobernador Peña, Cabrera, Roca, Ortiz Herrera, Garzón, Olmos, Medrano, Comechingones y Suquía.
La Av. Illia entre Nahuel Huapi y Medrano permanecerá cerrada desde el viernes 19 a las 22:00 hasta el domingo 21 a las 3:00.

