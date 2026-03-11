Tiempo mayormente estable en Villa Carlos Paz: baja chance de lluvia entre miércoles y jueves

El SMN prevé dos jornadas con condiciones en general favorables en Punilla. Este miércoles 11 se espera máxima de 25° y probabilidad baja (0–10%) durante el día, con una chance algo mayor hacia la noche (10–40%). Este jueves 12 mantiene la máxima de 25°, con probabilidades bajas (0–10%) y una ventana acotada de inestabilidad en la tarde (10–40%).

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra nubosidad variable y pocas chances de precipitaciones, con la atención puesta en tramos puntuales hacia la tarde/noche.

Miércoles 11

Mañana: probabilidad 0–10% , con temperatura cerca de 17° y viento 7–12 km/h .

Tarde: se mantiene 0–10% , con máxima de 25° y viento 7–12 km/h .

Noche: sube a 10–40%, con temperatura alrededor de 20° y viento 13–22 km/h.

Jueves 12

Mañana: probabilidad 0–10% , con temperatura cercana a 17° y viento 7–12 km/h .

Media mañana: sigue 0–10% , con temperatura alrededor de 19° y viento muy leve ( 0–2 km/h ).

Tarde: aparece una chance 10–40% , con máxima de 25° y viento 7–12 km/h .

Noche: vuelve a 0–10%, con temperatura cerca de 18° y viento muy leve (0–2 km/h).

Claves del día: el panorama es mayormente estable, pero conviene seguir la evolución hacia la noche del miércoles 11 y la tarde del jueves 12, cuando el pronóstico marca el rango más alto (10–40%).