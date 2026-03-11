miércoles, marzo 11, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Sociedad Tiempo mayormente estable en Villa Carlos Paz: baja chance de lluvia entre...

Tiempo mayormente estable en Villa Carlos Paz: baja chance de lluvia entre miércoles y jueves

El SMN prevé dos jornadas con condiciones en general favorables en Punilla. Este miércoles 11 se espera máxima de 25° y probabilidad baja (0–10%) durante el día, con una chance algo mayor hacia la noche (10–40%). Este jueves 12 mantiene la máxima de 25°, con probabilidades bajas (0–10%) y una ventana acotada de inestabilidad en la tarde (10–40%).

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra nubosidad variable y pocas chances de precipitaciones, con la atención puesta en tramos puntuales hacia la tarde/noche.

Miércoles 11

  • Mañana: probabilidad 0–10%, con temperatura cerca de 17° y viento 7–12 km/h.
  • Tarde: se mantiene 0–10%, con máxima de 25° y viento 7–12 km/h.
  • Noche: sube a 10–40%, con temperatura alrededor de 20° y viento 13–22 km/h.

Jueves 12

  • Mañana: probabilidad 0–10%, con temperatura cercana a 17° y viento 7–12 km/h.
  • Media mañana: sigue 0–10%, con temperatura alrededor de 19° y viento muy leve (0–2 km/h).
  • Tarde: aparece una chance 10–40%, con máxima de 25° y viento 7–12 km/h.
  • Noche: vuelve a 0–10%, con temperatura cerca de 18° y viento muy leve (0–2 km/h).

Claves del día: el panorama es mayormente estable, pero conviene seguir la evolución hacia la noche del miércoles 11 y la tarde del jueves 12, cuando el pronóstico marca el rango más alto (10–40%).

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Presentarán en Villa Carlos Paz el libro “Primeras”, sobre las mujeres...

San Antonio de Arredondo: municipio lanzó cursos de capacitación con rápida...

Villa Carlos Paz: tres aprehendidos tras robar en un supermercado, dos...

Operativo antidrogas en Villa Carlos Paz: allanaron una vivienda en el...