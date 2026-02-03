Tiempo en Villa Carlos Paz: sube el calor y aumentan las chances de precipitaciones el miércoles

El SMN prevé un martes 3 mayormente estable, con máxima de 31° y una chance acotada de tormentas por la tarde (10–40%). Para el miércoles 4, se espera máxima de 34° y un aumento de la inestabilidad, con probabilidades de precipitaciones que podrían trepar a 40–70% en la tarde.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz y la zona de Punilla marca un inicio de semana con temperaturas altas y ventanas de lluvia más probables hacia el miércoles.

Martes 3

Mañana: tiempo estable, 0% de precipitaciones, con temperatura cerca de 24° y viento 7–12 km/h .

tiempo estable, de precipitaciones, con temperatura cerca de y viento . Tarde: sube el calor hasta 31° y aparece una chance de precipitaciones 10–40% , con viento 13–22 km/h .

sube el calor hasta y aparece una chance de precipitaciones , con viento . Noche: probabilidad baja (0–10%), con temperatura alrededor de 25° y viento 7–12 km/h.

Miércoles 4

Mañana: se mantiene la inestabilidad con 10–40% de probabilidad, temperatura cerca de 21° y viento 7–12 km/h .

se mantiene la inestabilidad con de probabilidad, temperatura cerca de y viento . Media mañana: continúa la chance 10–40% , con temperatura alrededor de 24° y viento 7–12 km/h .

continúa la chance , con temperatura alrededor de y viento . Tarde: tramo más inestable, con 40–70% de probabilidad y máxima de 34° , con viento 23–31 km/h .

tramo más inestable, con de probabilidad y , con viento . Noche: mejora parcial, con probabilidad baja (0–10%), temperatura cercana a 25° y viento 7–12 km/h.

Para tener en cuenta: el miércoles 4 concentra el escenario más variable, especialmente en la tarde, cuando coinciden el pico de temperatura con la probabilidad más alta de precipitaciones.