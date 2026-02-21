lunes, febrero 23, 2026
Tanti: un niño de 11 años recibió cinco puntos de sutura tras la mordedura de un perro

Un niño de 11 años resultó herido en el antebrazo derecho tras ser mordido por el perro de un vecino en Villa Parque Lago San Roque, en la localidad de Tanti, y recibió cinco puntos de sutura en el Hospital Domingo Funes.

Anoche, a las 22:00, personal policial fue comisionado a un domicilio de calle Uritorco, en Villa Parque Lago San Roque, localidad de Tanti, donde un hombre mayor de edad manifestó que su hijo de 11 años había sido mordido en el antebrazo derecho por el perro de un vecino, un animal cruza con dogo.

Según el parte, la madre y el menor fueron trasladados al Hospital Domingo Funes por el dueño del can, donde el niño recibió cinco puntos de sutura en el antebrazo derecho.

