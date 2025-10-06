Talleres 0 – Belgrano 0: clásico sin goles y sexto empate al hilo en el Kempes

Mucho roce y pocas luces en el área: la “T” empujó en el ST, el Pirata respondió de contra y el marcador no se movió.

En el Mario Alberto Kempes y por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Talleres y Belgrano empataron 0–0 este domingo, en un clásico cordobés de trámite intenso y escasas situaciones claras. El primer tiempo fue parejo, con predominio de la fricción y pelota dividida; los arqueros resolvieron sin grandes sobresaltos.

Tras el descanso, la “T” adelantó metros, manejó con algo más de paciencia y buscó por bandas y pelota parada. Belgrano respondió con transiciones rápidas y sostuvo con oficio en su campo. Cuando parecía abrirse la tarde, faltó precisión en el último pase y el cero quedó clavado.

El final dejó un dato significativo: fue el sexto empate consecutivo en el clásico, reflejo de partidos muy apretados en los últimos cruces. Reparto de puntos que no conforma del todo a ninguno: Talleres necesitaba ganar para despegar; Belgrano se lleva un punto que suma, pero que también lo deja a mitad de camino.

Impacto en la tabla

Talleres llega a 11 puntos y se ubica 12.º en la Zona B .

llega a y se ubica . Belgrano alcanza 14 puntos y queda 10.º en la Zona A.

Próximos partidos