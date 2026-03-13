Subieron las multas de la Caminera en Córdoba: la máxima ya supera los $3,4 millones

Con el nuevo valor de referencia, las sanciones por infracciones de tránsito vuelven a aumentar en la provincia. La Unidad Fija (UF) quedó en $1.722, y el ajuste impacta en todas las escalas de multas que aplica la Policía Caminera.

Las multas que aplica la Policía Caminera de Córdoba volvieron a actualizarse y desde ahora serán más caras para los conductores. El incremento está atado al nuevo valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro que se calcula en base al precio del litro de nafta súper y que se utiliza para determinar el monto de cada sanción. Según los valores difundidos, la UF pasó a $1.722.

Con este cambio, suben todas las escalas previstas en la normativa provincial, desde las faltas leves hasta las máximas, que incluyen situaciones como alcoholemia positiva o daños a infraestructura vial.

Cómo quedan las multas

Las infracciones leves, como conducir fumando, van de 20 a 100 UF, lo que ubica las sanciones entre $34.440 y $172.200. En estos casos también puede aplicarse una quita de hasta 2 puntos en la licencia.

Las graves, entre ellas circular sin luces bajas, van de 100 a 200 UF y quedan entre $172.200 y $344.400, con pérdida de 2 a 5 puntos.

Las muy graves, como cruzar un semáforo en rojo, manejar en contramano o exceder la velocidad permitida, van de 200 a 400 UF. Con el nuevo cuadro, las sanciones oscilan entre $344.400 y $688.800, y pueden implicar una pérdida de hasta 20 puntos.

En el nivel más alto aparecen las máximas, que abarcan desde alcoholemia positiva hasta hechos vinculados con destrucción de infraestructura. En esos casos, las multas van de 1.200 a 2.000 UF, es decir, entre $2.066.400 y $3.444.000. Además del monto económico, puede aplicarse inhabilitación para conducir y, en determinados casos, derivaciones penales.

El ajuste impacta de forma directa en el bolsillo de quienes circulan por rutas cordobesas y vuelve a poner en primer plano el costo de las infracciones viales en una provincia donde las multas se recalculan periódicamente según el precio de los combustibles.