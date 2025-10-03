Solidaridad y vida saludable: este sábado se corre la maratón 5K por Vos en Villa Carlos Paz

El 5K por Vos —“Sé parte de un cambio de hábito”— es una caminata/carrera participativa y gratuita que se realizará este sábado en la costanera del lago San Roque. La jornada, organizada por Gimnasio Concepto, comienza a las 9:00 en el Playón del Rally; la largada está prevista para las 10:15 y la inscripción es gratuita a cambio de un alimento no perecedero que será destinado al Refugio Nocturno Cura Brochero.

Inscripción y punto de encuentro

Las inscripciones pueden efectuarse de manera anticipada en la sede del Gimnasio Concepto (Solís 264, frente al IES) o el mismo sábado desde las 9:00 en el Playón del Rally. La organización remarca que la participación está abierta a toda la comunidad.

Recorrido y formato del evento

El circuito recorre la costanera peatonal hasta el punto fotográfico y regresa al Playón del Rally. La propuesta está pensada para que cada participante elija su ritmo: correr, trotar o caminar. “Es un evento participativo: el que quiera correr corre, el que quiera caminar camina. Lo importante es ir y moverse”, explicó Hernán Tórtolo, responsable de Concepto, en diálogo con VillaNos Radio.

Actividades, asistencia médica y servicios

La jornada incluirá entrada en calor, música en vivo, sorteos con premios de empresas locales, clases abiertas de yoga y stretching, puestos de hidratación y espacios de quiropraxia gratuitos. La cardióloga Celeste Rodríguez, especialista en medicina del deporte, estará presente para brindar asesoramiento a los participantes.

Solidaridad: un alimento por inscripción

Aunque la inscripción no tiene costo, los organizadores piden la donación de un alimento no perecedero por participante a beneficio del Refugio Nocturno Cura Brochero. “Es gratuito, solo pedimos un alimento no perecedero porque todo suma y está al alcance de todos”, señaló Tórtolo.

Público objetivo y cierre

La actividad está pensada para familias y para personas de distintos niveles de condición física; se extenderá hasta el mediodía, cuando se realizarán los sorteos y la clausura. El objetivo oficial es fomentar la actividad física, promover hábitos saludables y colaborar con el refugio local.