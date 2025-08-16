Sismo de 3,1 grados sacudió Córdoba este sábado por la mañana y se sintió en Villa Carlos Paz

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró un movimiento telúrico este sábado a las 10:00 con epicentro en las Sierras, cerca de Villa General Belgrano.

Según los datos oficiales del INPRES, el temblor alcanzó una magnitud de 3,1 en la escala de Richter y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se localizó a unos 27 kilómetros al oeste de Villa General Belgrano.

El fenómeno se percibió levemente en distintas localidades de la región, y también en Villa Carlos Paz, donde varios vecinos manifestaron haber sentido el movimiento en horas de la mañana.

Hasta el momento no se registraron daños materiales ni heridos, y el sismo fue catalogado como de intensidad baja.