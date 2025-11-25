Sesión exprés y aumento millonario para Cotreco: el oficialismo quedó solo en el Concejo en una sesión cuestionada

En una sesión especial cuestionada por la oposición, los siete concejales de Carlos Paz Unido aprobaron un nuevo aumento para Cotreco. Los bloques minoritarios no se presentaron, al considerar que la convocatoria estaba mal realizada. El intendente Esteban Avilés admitió por nota un “error involuntario” en el pedido original.

En el marco de una sesión especial convocada para este martes 25 de noviembre a las 10, el bloque oficialista de Carlos Paz Unido aprobó en soledad un nuevo aumento para la empresa CO.TR.ECO. S.A., encargada del servicio de higiene urbana y recolección de residuos en Villa Carlos Paz.

La jornada estuvo marcada por cuestionamientos políticos y formales: los cinco concejales de las minorías decidieron no asistir, al sostener que la sesión había sido mal convocada y que el intendente Esteban Avilés no tiene facultades para llamar a este tipo de reuniones especiales.

Según los bloques opositores, la Carta Orgánica Municipal sólo habilita al Ejecutivo a convocar a sesiones extraordinarias, mientras que el mecanismo para las sesiones especiales está regulado por el artículo 10 del Reglamento Interno, que establece dos vías: por acuerdo expreso del cuerpo o por convocatoria del presidente a solicitud escrita de al menos un tercio de sus miembros (cuatro concejales).

Como no se cumplió ninguno de esos supuestos, resolvieron no ingresar al recinto y dejar solos a los siete ediles del oficialismo.

Antes de finalizar la sesión, la presidenta del Concejo, Alejandra Roldán, defendió la convocatoria y acusó a la oposición de intentar “entorpecer el normal funcionamiento legislativo y generar algún clima de inestabilidad institucional”. Apelando a lo que definió como una “interpretación integral y armónica” de la Carta Orgánica y el Reglamento Interno, sostuvo que, por coherencia y razonabilidad normativa, el régimen de las sesiones especiales debe equipararse al de las extraordinarias, y que por ello el intendente estaría facultado para convocarlas.

“El requerimiento formulado por el señor intendente es plenamente legítimo. La convocatoria efectuada cumple con las formalidades exigidas y asegura la validez jurídica de las decisiones que puedan adoptarse”, afirmó Roldán ante un recinto integrado exclusivamente por el oficialismo.

Un reconocimiento de error a último momento

La desprolijidad del procedimiento quedó expuesta en la propia documentación oficial. Poco antes del inicio de la sesión, alrededor de dos horas antes de las 10, el intendente Esteban Avilés remitió una nota al Concejo admitiendo un “error involuntario” en el pedido anterior.

En ese escrito, Avilés reconoció que, en la nota del 20 de noviembre, había solicitado “una sesión especial” en lugar de convocar a la misma, y pidió rectificar la situación: requirió que se convoque formalmente a sesión especial para el 25 de noviembre a las 10, con un único punto en el orden del día, referido a la aprobación del convenio con Cotreco por variación de costos.

El intendente justificó la urgencia de la sesión especial en la “importancia” del proyecto, pese a que esta misma semana habrá sesión ordinaria y a que, según hicieron notar sectores críticos, el oficialismo podría haber optado por el mecanismo habitual: reunir las cuatro firmas necesarias para solicitar la sesión especial según el Reglamento Interno, como ha ocurrido en innumerables oportunidades.

Cómo queda el contrato con Cotreco

El proyecto enviado por el Ejecutivo y aprobado por el oficialismo acepta la redeterminación de precios pedida por CO.TR.ECO. S.A. y actualiza el monto del contrato a valores de septiembre de 2025.

Los números quedan definidos de la siguiente manera:

$ 483.327.909,17 por los servicios normal y diferencial de recolección (valor anterior: $ 454.734.055,39 ).

por los servicios de recolección (valor anterior: ). Al sumar los adicionales de barrido y restos de poda previstos en la Ordenanza 6902 (incisos a y b), el monto asciende a $ 504.281.203,22 .

previstos en la (incisos a y b), el monto asciende a . Incorporando los servicios aprobados por Ordenanza 7220/25 , por $ 32.974.750,00 , el costo mensual total “por todo concepto” queda fijado en $ 537.255.953,22 a partir de septiembre.

, por , el costo mensual total “por todo concepto” queda fijado en a partir de septiembre. Por otro lado, de diciembre a marzo la empresa cobra $7.322.046 extras por el levantamiento de áridos.

Además, la Municipalidad deberá abonar a la empresa una diferencia retroactiva por los meses de septiembre y octubre de 2025 de $ 99.094.295,66, suma que surge de la brecha entre el valor vigente anterior y el nuevo monto redeterminado del contrato.

La defensa del proyecto estuvo a cargo de la concejala Raquel Merlino (Carlos Paz Unido), quien sostuvo que “esta redeterminación no constituye un aumento discrecional, sino una actualización estrictamente reglada por el pliego contractual, indispensable para mantener la ecuación económico-financiera del servicio, garantizar la prestación continua y adecuada de la higiene urbana y asegurar las condiciones laborales de los trabajadores que realizan la recolección diariamente”.

El aumento se aprobó por unanimidad de los concejales presentes, es decir, los siete integrantes del bloque oficialista.

En total, incluyendo la lectura del proyecto, los fundamentos del oficialismo y el descargo sobre la validez de la convocatoria, la sesión duró apenas 14 minutos, dejando aprobado un nuevo incremento millonario para el servicio de recolección de residuos en Villa Carlos Paz en un contexto de abierta tensión política con la oposición.

