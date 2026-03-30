Semana Santa en Córdoba: tradiciones, sabores y experiencias para disfrutar en toda la provincia

Con una agenda que combina celebraciones religiosas, ferias gastronómicas, espectáculos, actividades al aire libre y propuestas familiares, Córdoba vuelve a posicionarse como uno de los destinos más fuertes del país para el fin de semana largo. En Villa Carlos Paz, la programación local suma un atractivo especial dentro de una provincia que apuesta a mostrar su diversidad en cada región.

La Semana Santa 2026 encuentra a Córdoba con una oferta amplia y distribuida en todo el mapa provincial. Desde la capital hasta los valles turísticos, la agenda oficial reúne actividades religiosas, culturales, deportivas y gastronómicas que se extienden desde fines de marzo hasta los primeros días de abril, en una apuesta fuerte por el turismo de otoño.

Desde la Agencia Córdoba Turismo, su presidente Darío Capitani destacó el peso de esta fecha dentro del calendario del sector y remarcó el trabajo articulado entre municipios y privados para sostener propuestas en cada rincón de la provincia. La idea, según planteó el organismo, es mostrar una Córdoba capaz de recibir perfiles muy distintos de visitantes, con opciones que van de la fe y el patrimonio a la gastronomía y los grandes eventos.

Villa Carlos Paz, uno de los focos del fin de semana largo

En Punilla, Villa Carlos Paz se prepara para vivir una nueva Semana Santa con una agenda cargada de propuestas para vecinos y turistas, en una de las fechas más fuertes del calendario turístico local. La programación prevista para este año incluye actividades religiosas, espectáculos al aire libre, eventos culturales, shows, paseos históricos y una cartelera teatral con figuras destacadas, en un esquema pensado para disfrutar en familia y con opciones distribuidas a lo largo de cinco días.

La grilla local contempla desde la Vigilia de Malvinas y el acto conmemorativo del 2 de abril hasta actividades de astroturismo, jornadas abiertas en el Aula Ambiental, los tradicionales Vía Crucis, la presentación de la Misa Criolla, avistaje de aves, feria de coleccionismo, inauguraciones y celebraciones de Pascua en distintos puntos de la ciudad. Esa combinación de propuesta religiosa y agenda recreativa vuelve a ubicar a Carlos Paz como uno de los destinos con mayor movimiento previsto para el fin de semana largo.

Fe, sabores y grandes eventos en distintos destinos

Entre los platos fuertes del calendario provincial aparece la 43° Feria Internacional de Artesanías en la ciudad de Córdoba, prevista del 28 de marzo al 5 de abril, uno de los encuentros más convocantes por su volumen de expositores y su oferta comercial. En Villa General Belgrano, la 56° Fiesta Nacional de la Masa Vienesa volverá a poner en primer plano la tradición centroeuropea con repostería típica, espectáculos artísticos y el clásico reparto del huevo de Pascua gigante.

La gastronomía será otro de los grandes motores de esta Semana Santa. La agenda oficial suma el festival Peperina en Alta Gracia, con productores y cocineros de todo el país; la 3ª edición del Camino del Alfajor en Villa Ciudad Parque; y otras propuestas que combinan cocina regional, ferias y experiencias pensadas para todo público.

En paralelo, las tradiciones religiosas seguirán ocupando un lugar central en distintos puntos de Córdoba. Habrá actividades como el Vía Crucis en La Cumbrecita, recorridos de 7 iglesias en Brinkmann, peregrinaciones en Miramar de Ansenuza y circuitos de turismo religioso en varias localidades del interior, en una celebración que mantiene su raíz espiritual pero suma cada vez más alternativas complementarias.

Cultura, aire libre y propuestas familiares

La agenda también incluirá propuestas culturales y recreativas para públicos muy diversos. En Río Ceballos se anuncia el 2° Encuentro Internacional de Globos Aerostáticos, mientras que La Granja será sede de su 16° Feria del Libro. A eso se suman actividades deportivas como la Maratón Héroes de Malvinas en Oliva y el Campeonato de Esquí Náutico en San José, además de espectáculos musicales y eventos especiales en distintos escenarios de la provincia.

Dentro de esa cartelera más amplia también aparecen citas destacadas como la presentación de Patricia Sosa en el Teatro del Libertador, junto con una serie de actividades en destinos como San Marcos Sierras, Los Reartes y otras localidades que aprovecharán el movimiento turístico de Semana Santa para desplegar ferias, caminatas, música y propuestas al aire libre.

Con ese cruce entre religiosidad, gastronomía, naturaleza y cultura, Córdoba vuelve a apoyarse en uno de sus momentos turísticos más fuertes del año. Y dentro de ese mapa, Villa Carlos Paz buscará capitalizar otra vez su capacidad de convocatoria con una agenda propia que combina identidad local, movimiento turístico y actividades para distintos perfiles de público.