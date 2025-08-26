Semana Saludable y Festival Gastronómico: Icho Cruz suma propuestas para vecinos y turistas

El intendente Paulo Tesio anunció dos eventos que integran salud, cultura, identidad y turismo en la localidad.

La Municipalidad de Icho Cruz anunció la realización de dos propuestas que buscan consolidar a la localidad como un destino que combina bienestar, tradición y naturaleza.

Semana Saludable – Noviembre

Durante noviembre se llevará a cabo la Semana Saludable, un evento abierto y gratuito que incluirá:

Charlas y talleres sobre nutrición y bienestar.

Feria saludable.

Chequeos médicos preventivos y controles gratuitos.

Caminatas, bicicleteadas y actividades recreativas.

Clases y concursos de cocina saludable.

Clases de yoga, zumba y tai chi al aire libre.

Talleres de huerta y alimentación consciente.

El objetivo es promover hábitos de vida sanos, fortalecer la prevención y poner en valor los espacios naturales de la localidad, invitando a vecinos y turistas a disfrutar de una experiencia integral de salud y naturaleza.

Festival de la Comida Típica y Tradicional – Enero

En enero, Icho Cruz celebrará el Festival de la Comida Típica y Tradicional sobre la Avenida Argentina, con un programa que contempla:

Stands gastronómicos.

Espectáculos musicales y danzas folclóricas.

Presentaciones de academias locales.

Participación de agrupaciones gauchas, productores, emprendedores, artesanos e instituciones.

Mesas y sillas para disfrutar en familia de la propuesta gastronómica.

Una agenda activa y diversa

El intendente Paulo Tesio destacó que estos encuentros “son una oportunidad para celebrar lo que nos identifica como comunidad: la salud, la tradición y la cultura, siempre en armonía con nuestro entorno natural”.

Ambas iniciativas se suman a la amplia agenda cultural, recreativa y turística que impulsa la Municipalidad —como las tres noches de carnaval, los conciertos de La Aguada, las noches temáticas, el cine y el FeriMeriando—, reafirmando a Icho Cruz como una localidad con vida cultural activa, propuestas variadas y un fuerte compromiso comunitario.