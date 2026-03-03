Semana con tiempo inestable en Villa Carlos Paz: martes con lluvias más probables y miércoles variable

El SMN anticipa un arranque con inestabilidad en Punilla. Este martes 3 aparece como el día más comprometido, con probabilidad de precipitaciones 40–70% durante la mañana y máxima de 24°. Para el miércoles 4, el pronóstico sigue variable, con chances 10–40% en varios tramos y máxima de 25°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un escenario típico de transición: temperaturas moderadas y lluvias/tormentas por ventanas, con mejoras parciales.

Martes 3

Mañana: probabilidad de precipitaciones 40–70% , con temperatura cercana a 17° y viento 13–22 km/h .

probabilidad de precipitaciones , con temperatura cercana a y viento . Tarde: la chance baja a 10–40% , con máxima de 24° y viento 7–12 km/h .

la chance baja a , con y viento . Noche: mejora, con probabilidad baja (0–10%), temperatura alrededor de 20° y viento 7–12 km/h.

Miércoles 4

Mañana: probabilidad 10–40% , con temperatura cerca de 12° y viento 7–12 km/h .

probabilidad , con temperatura cerca de y viento . Media mañana: se mantiene 10–40% , con temperatura alrededor de 20° y viento 13–22 km/h .

se mantiene , con temperatura alrededor de y viento . Tarde: continúa el tiempo variable con 10–40% y máxima de 25° , con viento 13–22 km/h .

continúa el tiempo variable con y , con viento . Noche: se sostiene la chance 10–40%, con temperatura cercana a 20° y viento muy leve (0–2 km/h).

Para tener en cuenta: el tramo más sensible aparece en la mañana del martes 3, cuando el SMN marca la probabilidad más alta (40–70%). El miércoles 4 mantiene la inestabilidad durante el día, sin un corte claro, por lo que conviene seguir la evolución por tramos horarios.