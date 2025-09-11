Se confirmó la grilla artística de la Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz

DesaKTa2, Los Caligaris, Ecko y FMK serán parte del escenario central el próximo sábado 20 de septiembre, en una edición especial por los 30 años de la Fiesta.
La Municipalidad de Villa Carlos Paz confirmó la programación completa de la Fiesta de la Primavera, que este año celebrará sus 30 años de historia.
La celebración, organizada junto a Cadena 3 y Radio Heat, tendrá entrada libre y gratuita y convocará a miles de jóvenes y familias de todo el país.
Las actividades comenzarán a las 10 hs en el Skatepark, con propuestas recreativas y deportivas para los jóvenes, mientras que a partir de las 14 hs se presentarán los primeros números artísticos en el escenario central, ubicado en el Parque de Asistencia del Rally, a orillas del lago San Roque.
Además, funcionará otro escenario en el Skatepark con deportes alternativos, bandas locales y competencia de freestyle.
Programación
Escenario principal – Parque de Asistencia del Rally
14 a 18 hs: bandas locales y regionales
- Neon Heart
- Cavenecada
- Anael Belén Rodríguez
- Banday Cuarteto
- Gemma Civalero
- Ángeles del Laberinto
- Gabriel Polidoro
- Jam da Miércoles
- Matías Luchini
- Caníbales y Reyes
- El Club del Blues
- Ignacio Sagalá
- Kawen
- DJ Albina Yellow
- Mono Strong
18 a 01 hs: shows centrales
- La Banda de Grillo
- SER
- FMK
- Ecko
- Los Caligaris
- DesaKTa2 (cierre)
Escenario Skatepark
- 10 hs: Superarte 2025 + Jam de BMX, rollers y skate
- 15:30 hs: presentaciones de bandas y artistas locales
- 19:30 hs: competencia nacional de freestyle
Operativo especial
La Fiesta de la Primavera será sin alcohol y con un amplio operativo de seguridad, sanitario y de transporte, que incluirá:
- Veda de expendio e ingreso de bebidas alcohólicas desde las 00 hs del sábado 20 hasta las 00 hs del domingo 21 (extendida hasta las 02 hs en la zona del evento).
- Controles en accesos, puestos de monitoreo, cámaras y personal municipal y provincial.
- Unidad médica móvil, corredor sanitario, ambulancias y puestos de emergencias.
- Terminal alternativa para colectivos, minibuses y combis.
- Feria de foodtrucks con opciones gastronómicas accesibles.
Actividades complementarias
Además de la Fiesta de la Primavera, durante todo el fin de semana la ciudad será sede de destacados eventos:
- 8° Encuentro de Motos Harley Davidson (del 18 al 21 de septiembre).
- Regata de la Primavera de vela (sábado 20 en el lago San Roque).
- Certamen de Danza “Universal Dance” (domingo 21 en el Teatro Luxor).
- 11º Encuentro Internacional de Escuelas de Tenis y 7º Torneo Six Internacional de Mami Hockey (Club Carlos Paz Rugby).
El domingo 21 se sumarán también actividades deportivas y recreativas coordinadas por la Dirección de Deportes, con clases de ritmos latinos y zumba, de 15:30 a 19 hs, en el Parque de Asistencia del Rally.