Se confirmó la grilla artística de la Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz

DesaKTa2, Los Caligaris, Ecko y FMK serán parte del escenario central el próximo sábado 20 de septiembre, en una edición especial por los 30 años de la Fiesta.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz confirmó la programación completa de la Fiesta de la Primavera, que este año celebrará sus 30 años de historia.

La celebración, organizada junto a Cadena 3 y Radio Heat, tendrá entrada libre y gratuita y convocará a miles de jóvenes y familias de todo el país.

Las actividades comenzarán a las 10 hs en el Skatepark, con propuestas recreativas y deportivas para los jóvenes, mientras que a partir de las 14 hs se presentarán los primeros números artísticos en el escenario central, ubicado en el Parque de Asistencia del Rally, a orillas del lago San Roque.

Además, funcionará otro escenario en el Skatepark con deportes alternativos, bandas locales y competencia de freestyle.

Programación

Escenario principal – Parque de Asistencia del Rally

14 a 18 hs: bandas locales y regionales

Neon Heart

Cavenecada

Anael Belén Rodríguez

Banday Cuarteto

Gemma Civalero

Ángeles del Laberinto

Gabriel Polidoro

Jam da Miércoles

Matías Luchini

Caníbales y Reyes

El Club del Blues

Ignacio Sagalá

Kawen

DJ Albina Yellow

Mono Strong

18 a 01 hs: shows centrales

La Banda de Grillo

SER

FMK

Ecko

Los Caligaris

DesaKTa2 (cierre)

Escenario Skatepark

10 hs: Superarte 2025 + Jam de BMX, rollers y skate

15:30 hs: presentaciones de bandas y artistas locales

19:30 hs: competencia nacional de freestyle

Operativo especial

La Fiesta de la Primavera será sin alcohol y con un amplio operativo de seguridad, sanitario y de transporte, que incluirá:

Veda de expendio e ingreso de bebidas alcohólicas desde las 00 hs del sábado 20 hasta las 00 hs del domingo 21 (extendida hasta las 02 hs en la zona del evento).

Controles en accesos, puestos de monitoreo, cámaras y personal municipal y provincial.

Unidad médica móvil, corredor sanitario, ambulancias y puestos de emergencias.

Terminal alternativa para colectivos, minibuses y combis.

Feria de foodtrucks con opciones gastronómicas accesibles.

Actividades complementarias

Además de la Fiesta de la Primavera, durante todo el fin de semana la ciudad será sede de destacados eventos:

8° Encuentro de Motos Harley Davidson (del 18 al 21 de septiembre).

Regata de la Primavera de vela (sábado 20 en el lago San Roque).

Certamen de Danza “Universal Dance” (domingo 21 en el Teatro Luxor).

11º Encuentro Internacional de Escuelas de Tenis y 7º Torneo Six Internacional de Mami Hockey (Club Carlos Paz Rugby).

El domingo 21 se sumarán también actividades deportivas y recreativas coordinadas por la Dirección de Deportes, con clases de ritmos latinos y zumba, de 15:30 a 19 hs, en el Parque de Asistencia del Rally.