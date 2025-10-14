Schiaretti llega este martes a Villa Carlos Paz: “El turismo es un factor clave para el crecimiento sostenible”

El primer candidato a diputado nacional por Provincias Unidas encabezará este martes un encuentro con empresarios turísticos en el Hotel Domus. La reunión busca debatir políticas públicas que impulsen el desarrollo del sector y fortalezcan la economía provincial.

El exgobernador Juan Schiaretti, primer candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, visitará este martes Villa Carlos Paz, en el marco de su recorrida de campaña con vistas a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El encuentro se desarrollará desde las 18:30 en el Auditorium del Hotel Domus (Jerónimo Luis de Cabrera esquina Gobernador Ortiz y Herrera) y estará centrado en el eje “Turismo, factor clave para el crecimiento sostenible”.

Según adelantaron desde su equipo, será “un diálogo abierto y plural con empresarios turísticos para pensar juntos políticas públicas que fortalezcan a un sector importante de la economía de Córdoba”, en una ciudad donde el turismo constituye uno de los principales motores de desarrollo.

Análisis económico y mirada federal

En la antesala de su visita a Carlos Paz, Schiaretti participó este lunes en un nuevo Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde analizó la situación económica nacional y las perspectivas de crecimiento productivo.

“La Argentina necesita sensatez y experiencia para dar previsibilidad y fuerza para defender a Córdoba y hacerla respetar en Buenos Aires”, expresó durante su exposición.

El exmandatario cordobés planteó además que “el desafío es lograr resultados concretos para los problemas reales de la gente, dejando atrás las discusiones ideológicas que no cambian la vida de nadie”.

En ese sentido, consideró que “ni el populismo de izquierda ni el de derecha van a sacar al país adelante”, y abogó por un Congreso “que acompañe el esfuerzo de los argentinos y transforme ese trabajo en progreso, no en una nueva frustración”.