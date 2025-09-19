Schiaretti cruzó a Milei: “Miente descaradamente”

El exgobernador de Córdoba y candidato a diputado nacional salió al cruce del presidente, que lo había acusado de querer aumentar el déficit en 7 puntos del PBI y llevar el IVA al 42%.

El exgobernador de Córdoba y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, respondió con dureza al presidente Javier Milei, luego de que este lo acusara de impulsar un plan fiscal que implicaría elevar el déficit en siete puntos del PBI y subir el IVA al 42%.

En un posteo en X, Schiaretti afirmó que “el presidente Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal” y detalló los ejes de su iniciativa, que —según explicó— buscan simplificar el sistema impositivo sin aumentar la presión tributaria.

El exgobernador enumeró cuatro puntos centrales:

Reforma tributaria sin aumentar la presión fiscal. “Mi propuesta es eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil. Esto no significa un aumento de la presión tributaria sobre el PBI, sino dejar de penalizar la producción y evitar que los argentinos exportemos impuestos, para ser más competitivos”. Eliminación de retenciones. Recordó que las retenciones representan apenas el 0,9% del PBI, pero que en las últimas dos décadas “el Estado nacional se llevó 175 mil millones de dólares del interior productivo, de los cuales Córdoba aportó 35 mil millones”. Lucha contra la evasión impositiva. Schiaretti señaló que la Argentina tiene la mayor evasión de Latinoamérica (3,7% del PBI) y cuestionó a Milei por considerar “héroes” a quienes evaden impuestos: “Es inadmisible que un presidente glorifique a quienes no cumplen con la ley”. Equilibrio fiscal con equilibrio social. El dirigente cordobés planteó que “el equilibrio fiscal hecho a los hachazos, como lo hace Milei, es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables”. En cambio, reivindicó el modelo cordobés, donde —según dijo— se logra equilibrio fiscal sin dejar de atender los problemas de la gente ni frenar la obra pública.

El cruce entre Milei y Schiaretti se produce en medio de la tensión por el debate fiscal y la disputa por el rumbo económico del país. Mientras el presidente acusa al exgobernador de querer “destrozar a la gente con más impuestos”, Schiaretti insiste en que su propuesta apunta a “modernizar el sistema, aliviar al interior productivo y sostener la competitividad sin cargar más sobre la sociedad”.