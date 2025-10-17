San Antonio de Arredondo tendrá su primera estación de servicio

El Concejo Deliberante aprobó el convenio que permitirá concretar una inversión estratégica para el desarrollo local y regional.

El Concejo Deliberante de San Antonio de Arredondo aprobó el convenio para la instalación de una nueva estación de servicio en la localidad, una inversión largamente esperada por la comunidad y considerada un paso clave para el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios locales.

El proyecto fue acompañado por los concejales Franco Mellano, Vanesa Godoy y Miqueas Zárate, quienes coincidieron en destacar la relevancia de esta iniciativa para impulsar el crecimiento y la modernización del municipio.

Por su parte, el bloque minoritario decidió no acompañar el proyecto, manteniendo la postura que ya había adoptado en gestiones anteriores frente a propuestas vinculadas al desarrollo y la inversión privada en la localidad.

La concreción de esta obra significará nuevas oportunidades laborales, mayor comodidad para los vecinos y un impulso al turismo, al tiempo que el Portal de Ingreso y Kilómetro Cero de las Rutas del Cóndor contará con su propia estación de servicios, consolidando un punto estratégico de conexión y abastecimiento para toda la región.

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal se valoró el acompañamiento del Concejo y se reafirmó el compromiso de continuar promoviendo inversiones que mejoren la calidad de vida de los sanantonienses y fortalezcan el crecimiento sostenible de la localidad.