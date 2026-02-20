San Antonio de Arredondo pone en marcha la Escuela Municipal de Arte “Ramón Columba”

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo puso en funcionamiento la Escuela Municipal de Arte “Ramón Columba”, un espacio público de formación y producción cultural destinado a vecinos y vecinas de todas las edades.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo informó la puesta en marcha de la Escuela Municipal de Arte “Ramón Columba”, creada por Ordenanza N° 494/2024 y dependiente del Departamento de Cultura y Educación. La iniciativa apunta a consolidar un ámbito estable de formación artística, producción cultural y participación comunitaria.

Desde el Municipio subrayan que la Escuela fue concebida como un espacio de encuentro y construcción colectiva, donde confluyan distintas generaciones, saberes y trayectorias, con el propósito de fortalecer la identidad cultural de la localidad y promover el arte como herramienta de integración social. El nombre elegido rinde homenaje a Ramón Columba, referente del mundo editorial y del cómic argentino, oriundo de San Antonio de Arredondo.

Áreas y funcionamiento

La propuesta abarcará diversas disciplinas, entre ellas artes visuales, arte digital y oficios creativos, artes escénicas, música coral e instrumental, literatura y comunicación, y artes del movimiento y danza.

Las actividades se desarrollarán principalmente en el Centro Integrador Comunitario (CIC), así como en otros espacios públicos de la localidad, con la intención de que las producciones artísticas también se expresen en parques y ámbitos abiertos.

La modalidad de trabajo incluirá talleres regulares, proyectos interdisciplinarios y producciones colectivas, priorizando el trabajo colaborativo y el vínculo con el territorio.

Etapa inicial y proyección

En esta etapa inicial, la Escuela estará a cargo de una Comisión de Artistas integrada por referentes culturales del territorio y la región, que tendrán a su cargo el diseño y la coordinación de las propuestas formativas.

Desde la Municipalidad destacan que la Escuela Municipal de Arte “Ramón Columba” se proyecta como un espacio dinámico y abierto, orientado a fortalecer la cultura local, ampliar derechos culturales y generar nuevas oportunidades de desarrollo artístico para la comunidad de San Antonio de Arredondo.