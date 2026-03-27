San Antonio de Arredondo aprobó nuevas etapas para ampliar la red domiciliaria de gas natural

El Concejo Deliberante autorizó el llamado a licitación pública para las etapas IV y V de la obra, que permitirán avanzar con más de 25.000 metros lineales de red en distintos sectores de la localidad.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo informó que el Honorable Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza para el llamado a licitación pública de la obra de red de distribución domiciliaria de gas natural, correspondiente a las etapas IV y V.

Según se indicó, estas nuevas etapas contemplan la provisión de mano de obra, maquinarias y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos, conforme a los pliegos técnicos establecidos, y permitirán avanzar con más de 25.000 metros lineales de red en la localidad.

En detalle, la Etapa IV abarca las manzanas comprendidas entre las calles Malvinas Argentinas y Río Yuspe, y entre Héroes de Malvinas y Santa Rosa. También incluye los lotes ubicados sobre Río Cosquín, en la vereda norte entre Río Santa Rosa y Pasaje Río Cosquín, y sobre Avenida Cura Brochero, también en la vereda norte, desde calle Tehuelches hasta el lote 3 de la manzana 1.

Por su parte, la Etapa V comprende las manzanas ubicadas entre calle Cabo García y calle Ibarlucea, sobre la vereda sur, y entre Héroes de Malvinas y calle Mayor PM Palaver.

Desde el municipio señalaron que la ampliación de la red apunta a consolidar la infraestructura de servicios y a mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas, facilitando el acceso a un recurso esencial como el gas natural.

Con esta aprobación, la gestión municipal indicó que continúa avanzando con obras estratégicas orientadas a responder a demandas concretas de la comunidad y a acompañar el crecimiento ordenado de San Antonio de Arredondo.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse por WhatsApp, de lunes a viernes de 7 a 17.30, al 3541 28 8161, o por correo electrónico a [email protected].