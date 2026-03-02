San Antonio de Arredondo abrió el período legislativo 2026 con la inauguración del Centro de Innovación

En la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, el intendente Ariel Moyano encabezó el acto institucional en el nuevo Centro de Innovación y Desarrollo Económico, que quedó inaugurado como espacio para acompañar emprendedores, impulsar formación tecnológica y fortalecer el entramado productivo local.

San Antonio de Arredondo dio inicio al período legislativo 2026 con un acto institucional que incluyó la inauguración del Centro de Innovación y Desarrollo Económico, edificio que, según definió el Ejecutivo, funcionará como un espacio estratégico para el acompañamiento de emprendedores y la promoción del desarrollo productivo.

Durante su mensaje ante el Concejo Deliberante y representantes de instituciones intermedias, el intendente Ariel Moyano planteó que el Centro no será “un espacio administrativo tradicional”, sino un ámbito orientado a la incubación de proyectos, mentorías y formación en herramientas vinculadas a inteligencia artificial, desarrollo de software y planificación de negocios, con el objetivo de potenciar el talento local y promover alianzas público-privadas.

Desarrollo económico y participación ciudadana

En un contexto que el jefe comunal describió como complejo para el empleo y la actividad empresarial, Moyano puso el foco en la generación de oportunidades desde el ámbito local. En ese marco, valoró la ordenanza de Promoción de Inversiones para el Desarrollo Económico Sustentable, al señalar que permitió avanzar en convenios para la instalación de una nueva estación de servicio en la localidad, proyecto que —según indicó— aportará empleo, dinamismo económico e infraestructura vinculada al turismo y la producción.

Además, anunció el envío al Concejo Deliberante de un proyecto para crear el Consejo de Políticas Tarifarias y Participación Ciudadana, un órgano orientado a garantizar transparencia y equidad en la determinación de tasas y servicios mediante instancias de participación pública.

Seguridad: Centro de Monitoreo y nuevas tecnologías

En materia preventiva, el intendente confirmó que en 2026 comenzará a funcionar el Centro de Monitoreo local, que integrará las cámaras existentes e incorporará 17 nuevas unidades, totalizando 33 dispositivos distribuidos en puntos estratégicos.

Según detalló, el esquema se completará con tótems de seguridad en el centro comercial y cámaras lectoras de patentes en los accesos a la localidad. También se prevé incorporar alarmas comunitarias, con participación vecinal en las acciones de prevención.

Obras e infraestructura: gas, calles y Fondo de Arredondo

En su repaso de gestión, Moyano mencionó avances en la red de gas natural, con la finalización de las Etapas II y III y la presentación de las Etapas IV y V, que beneficiarán a más de mil frentistas. Además, informó que se presentó ante Ecogas la Etapa VI, con el objetivo de extender el servicio al barrio Solares.

El intendente destacó también la creación del Fondo de Arredondo, una cuenta específica que concentrará recursos provenientes de contribuciones por mejoras, venta de lotes y subsidios, destinados exclusivamente a obras de infraestructura, con el propósito de fortalecer la transparencia en el manejo de fondos.

En la misma línea, se anunciaron nuevas obras de adoquinado y cordón cuneta en distintos barrios, financiadas mediante contribución por mejoras.

Salud: nuevo equipo de radiología en el Dispensario Central

En el área sanitaria, el Municipio incorporó un nuevo equipo de radiología para el Dispensario Central, ampliando la atención a niños, niñas y adolescentes. Moyano señaló que la inversión se realizó con fondos municipales y reconoció el trabajo de los equipos profesionales, administrativos y de servicios del sistema de salud local.

Turismo, ambiente y articulación público-privada

En el plano turístico, se mencionaron mejoras en el Polideportivo Los Algarrobos y la instalación de módulos sanitarios que reemplazarán progresivamente los baños químicos en la zona del río.

También se destacó el esquema de organización de los carnavales, impulsado por el sector privado con acompañamiento municipal, como ejemplo de articulación público-privada.

En materia ambiental, se anunció el envío del proyecto “Riberas de Arredondo: El río es de todos”, un plan integral de recuperación y puesta en valor del río y del arroyo local, con ejes en infraestructura, seguridad y desarrollo gastronómico.

Vivienda e integración regional

En el tramo final del discurso, el Ejecutivo adelantó el envío al Concejo del proyecto de loteo municipal “Clara de Asís I”, destinado a vecinos trabajadores y emprendedores locales, junto con un plan de viviendas denominado “Clara de Asís II”.

Por último, Moyano anunció la presentación de un proyecto para crear un Ente Regional de Servicios Públicos junto a Mayu Sumaj, Tala Huasi, Icho Cruz y Cuesta Blanca, con el objetivo de mejorar prestaciones y optimizar recursos a escala regional.

Con estos anuncios, la apertura de sesiones dejó planteada una agenda 2026 centrada en desarrollo económico, seguridad, infraestructura, salud y articulación regional, con ejes de transparencia y participación ciudadana en la gestión municipal.