ORDENANZA DESIGNACION DE CALLES, AVENIDAS, ESPACIOS VERDES, BARRIOS, PUENTES

VISTO:

La necesidad de establecer un procedimiento para la designación de calles, avenidas, espacios verdes, barrios, puentes y todo otro espacio público en la localidad de San Antonio de Arredondo, y

Y CONSIDERANDO :

Que en la Municipalidad de San Antonio de Arredondo no existe dicho procedimiento de designación de calles, avenidas, espacios verdes, barrios, puentes y todo otro espacio público que trascienda un gobierno puntual y con independencia del partido político gobernante.

POR TODO ELLO

E L CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO:

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo 1º: Establézcase el procedimiento para la designación de calles, avenidas, espacios verdes, barrios, puentes, y todo otro espacio público en la localidad de San Antonio de Arredondo, el que se regirá conforme a las disposiciones de la presente.

Artículo 2º: Cualquier habitante de la localidad de San Antonio de Arredondo, por sí o contando con el aval de una institución de bien público, así como también, cualquier Organismo Público o Privado, podrá proponer al Concejo Deliberante un nombre para cualquiera de los espacios públicos referenciados en el Artículo 1º, con el que podrá recordarse una persona, fecha que describa algún hecho y/o acontecimiento relevante para la memoria colectiva.

Artículo 3º: El solicitante presentará una fórmula que proveerá el Concejo Deliberante donde constarán sus datos personales como así también los antecedentes, fundamentos y fuentes documentales que justifican la solicitud efectuada. Los mismos deberán ser girados por el Cuerpo Deliberativo a una Comisión Especial ad-hoc destinada a evaluar, con carácter no vinculante, la pertinencia de la reserva y/o asignación de nombres.

Artículo 4º: Los nombres que se impongan a los espacios públicos deberán estar directamente vinculados a la historia de la localidad de San Antonio de Arredondo, o hacer referencia a personas o hechos destacados, de manera indiscutida, en el orden provincial, nacional o universal. De igual manera podrán consignarse en las distintas denominaciones aspectos culturales, geográficos, físicos, y zoo geográficos.

. No obstante lo antedicho serán consideradas prioritarias las designaciones propuestas relacionadas con personas que hayan contribuido a nuestra comunidad con su desempeño filantrópico/social, estudio, investigación o actividad. De igual manera respecto de hechos históricos relevantes para la localidad de San Antonio de Arredondo.

Artículo 5º: En ningún caso se podrán designar calles o sitios públicos la localidad de San Antonio de Arredondo con el nombre de una personalidad o ciudadano, a quien en esa forma se desee rendir homenaje, hasta transcurridos 5 (cinco) años desde la fecha de su fallecimiento.

Exceptuase del cumplimiento del plazo mínimo fijado anteriormente el tratamiento de casos de ciudadanos que ya fallecidos, hubieran desempeñado la función pública municipal al momento de su fallecimiento.

Artículo 6º: Los petitorios que en adelante se presentaren para designar los espacios públicos referenciados en el Artículo 1º, deberán ser reservados hasta tanto se cumpla el plazo previsto en el artículo 5º, para su oportuna resolución.

Artículo 7º: En ningún caso se podrá designar con nombres de autoridades nacionales, provinciales, o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, como así tampoco respecto de personas que hayan, desde su actividad privada, colaborado con las dictaduras que ha padecido el país.

Artículo 8º: Prohíbase expresamente la asignación de nombres de sociedades o empresas comerciales o de cualquier otra entidad que hiciere presumir finalidades de propaganda y/o comerciales.

Artículo 9º: El cambio de los nombres actuales de calles, avenidas, espacios verdes, barrios, puentes, y todo otro espacio público, por nuevas denominaciones se fundarán en sólidas razones de naturaleza política, institucional, histórica y/o cultural.

Artículo 10º: La Secretaría del Concejo Deliberante distribuirá entre las instituciones de bien público de la ciudad las respectivas fórmulas para la imposición de nombres con el fin de incentivar las propuestas.

Artículo 11º: Previo a la sanción de toda ordenanza que establezca la denominación de una calle o espacio público, deberá tomar intervención el Departamento Catastro a efectos del control e identificación del espacio motivo del pedido.

Artículo 12º: El municipio dispondrá, en el lugar y forma que estime conveniente, de un Registro de Oposición donde los vecinos de la calle o cercanos al espacio público a los cuales se impondrá o se cambiará el nombre, podrán hacer valer su derecho a oponerse.

El derecho de oposición a la denominación de una calle o espacio público se hará efectivo cuando las firmas sean igual o mayor al 40% de los vecinos empadronados en dicha calle.

El plazo para hacer uso del mencionado derecho será de treinta (30) días corridos a partir de su publicación.

Artículo 13º: Crease el “Registro de Nombres para Calles y Espacios Públicos de la localidad de San Antonio de Arredondo” y el “Registro de Nombres para Barrios”.

Artículo 14º.- ELEVESE, al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de su Promulgación.

Artículo 15°. – PROTOCOLICESE, Comuníquese en el Boletín Informativo Municipal y Cumplido Archívese.