Rumbo a 2027: la encuesta que evalúa a Avilés, Llaryora y una larga lista de posibles candidatos en Villa Carlos Paz

Un cuestionario que circula por celulares y redes sondea la gestión de Esteban Avilés, pide opinión sobre una larga lista de dirigentes locales y consulta escenarios para la elección del próximo gobernador, en un clima político que empieza a mirar hacia 2027.

Comenzó a circular entre vecinos de Villa Carlos Paz una encuesta online distribuida por celulares y redes sociales que combina preguntas sobre problemas cotidianos de la ciudad, la valoración de gestiones de gobierno y la imagen de distintos dirigentes. El cuestionario incluye un apartado específico sobre posibles candidatos a intendente, con foco en la figura del actual jefe comunal Avilés, y proyecta también escenarios de competencia para la gobernación de Córdoba.

Problemas locales y prioridades de la ciudad

El relevamiento se abre con preguntas de caracterización básica —género y edad— y rápidamente se mete en el clima local: se pide al encuestado que identifique cuál considera el principal problema de Villa Carlos Paz, con un listado que incluye falta de trabajo, seguridad, inflación, estado de las calles, falta de pavimento, falta de agua potable, viviendas, cloacas, estado del lago y la opción “otro”.

Ese menú permite medir cuáles son las preocupaciones que hoy aparecen en primer plano: desde la situación económica y laboral hasta cuestiones estructurales como infraestructura básica y la situación ambiental del lago San Roque.

Obras provinciales bajo la lupa del sondeo

Un bloque completo de preguntas está dedicado a obras impulsadas por el Gobierno provincial en la ciudad, lo que sugiere un interés en medir su nivel de conocimiento y el impacto en la opinión pública local.

La encuesta consulta, primero, si la persona sabe que el gobierno provincial finalizó obras de cloacas en la ciudad, y luego si le parece importante esa infraestructura. Algo similar ocurre con la anunciada construcción del edificio para la Universidad Provincial, la finalización de la escuela secundaria de oficios y el anuncio de un hospital para Carlos Paz: en cada caso se pregunta si el encuestado conocía la obra y si le parece bien, mal o indiferente.

Este tramo del cuestionario funciona como un termómetro de la recepción local de la agenda de obras del gobernador Martín Llaryora en la ciudad.

Avilés, Llaryora y Milei: gestión e imagen

La encuesta incluye luego tres preguntas centrales sobre gestión: se pide calificar el desempeño del intendente Avilés, del gobernador Llaryora y del presidente Javier Milei, con las opciones muy buena, buena, regular, mala o “no lo sé”.

A partir de allí, el sondeo se adentra en un listado detallado de figuras con presencia —y proyección potencial— en la política carlospacense y provincial. Se solicita opinión sobre Avilés, Mariana Caserio, Eduardo Giordano, Walter Gispert, Emilio Iosa, Carlos Quaranta, Juan Lucero, Daniel Ribetti, Jacinto D’Angelo, Pía Felpeto, Elizabeth Gattolini, Maira Béjar, Eduardo Agüero, Mariano Reutemann y el propio Llaryora, siempre con la misma escala de valoración (muy buena, buena, regular, mala, no lo sé).

La nómina mezcla dirigentes con años de trayectoria pública en la ciudad y otros nombres menos instalados en el radar cotidiano de los vecinos, lo que apunta a medir tanto niveles de conocimiento como imagen de cara al armado político rumbo a las elecciones municipales de 2027.

Gobernación, temporada y reelección

El cuestionario no se limita a la escena local. Además de la evaluación de gestiones, pregunta cómo califica el encuestado la actual temporada turística (muy buena, buena, regular, mala, no lo sé), un dato clave en una ciudad cuya economía gira en torno al turismo.

Sobre el plano provincial, se consulta en términos generales si la persona aprueba o desaprueba la gestión del gobernador Llaryora y si lo votaría en caso de que se presente a la reelección. A la vez, se ensayan distintos escenarios de intención de voto para gobernador, con combinaciones de nombres que incluyen a Llaryora, Luis Juez, Gabriel Bornoroni, Rodrigo de Loredo, Agustín Spaccesi, Liliana Olivero y Aurelio García Elorrio, junto con la opción “otro”.

El hecho de que se formulen varias variantes con el mismo cargo —gobernador de Córdoba— y distintos rivales sugiere una intención de testear cómo se reorganiza el electorado ante diferentes configuraciones opositoras.

Un sondeo sin resultados públicos, pero con claro clima preelectoral

Hasta el momento no se conocen resultados ni se ha difundido quién es el responsable técnico o político de la encuesta; el material que circula entre vecinos corresponde al cuestionario en sí mismo.

Más allá de la ausencia de datos de cierre, la estructura del formulario deja algunas pistas: combina problemas locales, obras provinciales, evaluación de gestiones, imagen de dirigentes carlospacenses y escenarios para la gobernación. Todo eso en una ciudad que en 2027 elegirá nuevo intendente, y en una provincia donde también se reordenará el mapa de poder.

Para el vecino, se presenta como una consulta más que llega al celular. Para la dirigencia, en cambio, parece ser uno de los primeros movimientos visibles en un tablero político que ya empezó a pensar, con tiempo, quiénes serán los nombres en juego cuando llegue el momento de votar.