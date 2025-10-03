River 1 – Racing 0: el Millo a semifinales de la Copa Argentina con gol tempranero de Salas

El ex Racing la metió a los 5’ y el Millonario sostuvo en un cierre caliente en Rosario.

En el Gigante de Arroyito y por los cuartos de final de la Copa Argentina, River le ganó 1–0 a Racing este jueves y se metió en semifinales. El arranque fue ideal para el equipo de Gallardo: a los 5’, Maximiliano Salas definió dentro del área tras una maniobra que hilvanaron Acuña y Colidio, y marcó la diferencia en su primer cruce copero ante la Academia.

La etapa inicial dejó chances de ambos lados —con Armani firme ante Maravilla Martínez y Cambeses evitando el segundo—. En el complemento el partido se volvió friccionado, con mucho centro y protestas. Hubo además un parate por humo de bengalas y, en el tiempo agregado, Adrián “Maravilla” Martínez vio la roja en medio de tumultos. Sin VAR en la Copa (hasta la final), las discusiones quedaron en la cancha.

River cortó su mala racha y celebró un pase clave; Racing dejó la sensación de haber tenido sus momentos pero sin eficacia para igualarlo.

