Ribetti advierte incumplimientos en la instalación de refugios para colectivos

El concejal de Juntos por Carlos Paz presentó un pedido de informes al Ejecutivo municipal, señalando que de los 60 refugios licitados solo se habrían colocado 14 y que los existentes no cumplen con las condiciones estipuladas en el contrato.

El concejal Daniel Ribetti presentó el proyecto Nº84 solicitando al Ejecutivo municipal información detallada sobre la licitación destinada a la construcción de refugios para colectivos en Villa Carlos Paz.

Según el relevamiento realizado por su equipo, que incluyó un registro fotográfico de las estructuras ya instaladas, de los 60 refugios comprometidos solo se habrían colocado 14, lo que deja un faltante de 46.

Además, Ribetti advirtió que los refugios que se presentan como nuevos no cumplirían con las especificaciones fijadas en el pliego de licitación: cerramiento lateral, acceso a wifi, cargadores USB y señalética en braille. También se constató que los paneles publicitarios en uso serían los mismos que ya existían previamente y que no se habrían colocado ni los bicicleteros ni otros dispositivos que la empresa debía instalar en los primeros 45 días de ejecución.

“De confirmarse, esta situación dejaría en evidencia una absoluta falta de control por parte del municipio. No puede ser que algo tan visible y público como la instalación de refugios se haga a medias, sin supervisión ni cumplimiento estricto del contrato”, afirmó Ribetti.

Concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz)

El edil adelantó que solicitó información oficial sobre si se iniciaron actuaciones administrativas por estos posibles incumplimientos. Además, remarcó que el objetivo es acelerar los plazos para que antes del verano los vecinos puedan contar al menos con los 60 refugios comprometidos, más los dos adicionales por mes previstos en la licitación.