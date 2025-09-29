Récord de asistencia en la fiesta del Día del Empleado de Comercio: “Nos superamos año tras año”, valoró Orso

El predio del CEC en camino a Las Jarillas se llenó de música, baile, tragos y una amplia propuesta gastronómica. La noche marcó un hito en convocatoria para los mercantiles.

El Centro de Empleados de Comercio celebró este domingo el Día del Empleado de Comercio con un evento que quedará en la memoria de sus afiliados. La fiesta, realizada en el predio ubicado camino a Las Jarillas, reunió a una multitud en lo que fue calificado como un récord histórico de asistencia.

La jornada comenzó por la tarde y se extendió hasta entrada la noche, con un menú variado de gastronomía, tragos y shows en vivo. Sergio, Filo y Marina, junto a Marcos Bainotti, fueron los artistas centrales de la celebración, que también incluyó el sorteo de más de 70 premios.

El secretario General del sindicato, Carlos Orso, agradeció a toda la comisión directiva por el trabajo realizado para que el festejo fuera un éxito y resaltó la importancia de que la fiesta “ya quede instalada en el calendario de los mercantiles”.

Sobre la masiva convocatoria, Orso destacó que este año se superaron todas las expectativas: “Estamos muy emocionados porque hemos batido el récord de asistencia, eso deja en evidencia que nos superamos año tras año en la organización de este evento tan importante para nuestra ciudad”.