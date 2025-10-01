Reclaman al Concejo un pronunciamiento contra el veto presidencial y la represión a jubilados

El documento ingresó al cuerpo legislativo y cuestiona duramente la política previsional del gobierno nacional.

El Partido Humanista de Villa Carlos Paz presentó esta semana una nota pidiendo al Concejo de Representantes que declare su enérgico repudio a la represión sufrida por jubiladas y jubilados en las inmediaciones del Congreso Nacional y a la decisión del presidente Javier Milei de vetar la reforma previsional aprobada en el Parlamento.

El documento sostiene que semana tras semana los adultos mayores son “agredidos físicamente con gases, palos, empujones y agua a presión por la Policía Federal y demás fuerzas de seguridad nacional” cuando se movilizan en reclamo de la recomposición de sus haberes y de la restitución de beneficios como medicamentos gratuitos.

La nota también cuestiona que Milei haya vetado la ley previsional que otorgaba un incremento adicional del 8,1% y una cláusula de actualización anual, destinada a evitar la devaluación de los haberes.

Críticas al gobierno nacional

El escrito denuncia que la represión y el veto constituyen un “ajuste fiscal desproporcionado sobre quienes trabajaron toda su vida y hoy perciben ingresos que los colocan en la pobreza y al borde de la indigencia, muy por debajo del haber mínimo equivalente a la canasta básica del adulto mayor”.

Además, apunta contra las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, y la aplicación del protocolo de seguridad de la ministra Patricia Bullrich, al remarcar que “la violencia ejercida por el Estado sobre los jubilados es un gran acto de perversidad y de gran cobardía”.

Una iniciativa que podría llegar al recinto

Al tratarse de una nota, su eventual tratamiento dependerá de que un concejal la tome y la convierta en proyecto de declaración formal. Mientras tanto, el Partido Humanista busca que el Concejo de Representantes se pronuncie institucionalmente en rechazo a la represión y al veto presidencial, al tiempo que reclama políticas que garanticen ingresos dignos y respeto hacia los jubilados del país.