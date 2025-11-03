Reabren la causa por la muerte de Camila Liendro: la Cámara de Acusación ordenó continuar la investigación contra los médicos imputados

El tribunal cordobés revocó parcialmente el sobreseimiento de tres profesionales de la salud y dispuso reabrir la causa para determinar posibles responsabilidades por el fallecimiento de la adolescente, ocurrido en 2019.

La Cámara de Acusación de Córdoba revocó parcialmente el sobreseimiento de tres profesionales de la salud investigados por la muerte de Camila Liendro, una adolescente de 15 años, oriunda de Villa Carlos Paz, que falleció en 2019 tras una presunta mala atención médica.

La decisión judicial, contenida en el Auto Nº 466, fue dictada el 24 de octubre de 2025 y dispone reabrir la investigación penal para determinar posibles responsabilidades en el hecho.

La resolución fue adoptada por mayoría de los vocales Maximiliano Octavio Davies y Patricia Alejandra Farías, con disidencia parcial de Carlos Alberto Salazar. Además, el tribunal ordenó apartar al juez de control que había dispuesto el sobreseimiento total de los imputados en febrero de 2024.

El caso investiga el accionar del personal médico que atendió a Camila Liendro en el Hospital Gumersindo Sayago y luego en la Clínica Punilla, antes de su derivación al Hospital San Roque, donde finalmente falleció.

La adolescente padecía síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad poco frecuente que afecta el sistema nervioso y requiere atención urgente.

En su momento, el Juzgado de Control había considerado que la actuación de los médicos constituyó un “error médico” y no un hecho penalmente relevante, por lo que dispuso el sobreseimiento total de los profesionales Juan Manuel Giraldo Vázquez, Miriam Beatriz del Valle Heredia y Paula Isabel Vega.

Tras la apelación presentada por la querellante Adriana Condori, madre de Camila, representada por el abogado Ricardo Obregón Giraudo, la Cámara de Acusación resolvió revocar parcialmente el fallo de primera instancia.

El tribunal ordenó continuar la investigación penal respecto de los médicos Giraldo Vázquez y Heredia, imputados por homicidio culposo, mientras que confirmó el sobreseimiento de Paula Isabel Vega, acusada de abandono de persona agravado, al no advertir tipicidad penal en su conducta.

“Es un alivio enorme para la familia”

El abogado Ricardo Obregón Giraudo, representante de la familia Liendro, celebró la decisión judicial y destacó que se trata de “un paso importante hacia la verdad”.

“La Cámara ordenó que se reabra la investigación, que continúe contra los imputados y que se revoque el sobreseimiento. Es muy reciente, pero en términos generales implica que la causa sigue su curso y que se deberá determinar si los profesionales tienen o no responsabilidad penal”, explicó el letrado en diálogo con VillaNos Radio.

Giraudo recordó que originalmente la fiscal del tercer turno, Jorgelina Gómez, había solicitado la elevación a juicio de los médicos imputados, pero el juez de control dispuso su sobreseimiento.

“Fue una injusticia tremenda —añadió— que de manera tan prematura, cuando había elementos suficientes para llegar a juicio, se cerrara la causa. Esta resolución devuelve algo de justicia y esperanza a la familia”, expresó.

Consultado sobre el tiempo transcurrido desde el fallecimiento de la joven —ocurrido en julio de 2019—, el abogado reflexionó sobre la lucha de la familia: “Son luchas muy largas y complejas, donde se evalúan criterios médicos y técnicos, pero en este caso creemos que la responsabilidad es clara. Hay pruebas suficientes en la Fiscalía. Lo que buscamos es que esto no vuelva a suceder, que una persona en urgencia sea atendida con humanidad y no se la abandone a su suerte”.

El letrado también confirmó que los profesionales imputados siguen en funciones, algo que, según dijo, “agrava la preocupación de la familia y refuerza la necesidad de que el proceso avance”.

La causa quedará nuevamente en manos del fuero penal de Villa Carlos Paz, aunque aún no se definió qué fiscal continuará con la investigación.

El fallo de la Cámara dispone además el apartamiento del juez de control que dictó el sobreseimiento. Mientras tanto, Adriana Condori, madre de Camila, continúa encabezando el reclamo para que el caso llegue finalmente a juicio.

Fuente: VillaNos Radio