Ranking dirigencial: Fabricio Díaz extendió a siete meses su liderazgo en Punilla y Avilés quedó con saldo negativo en agosto

El secretario de Coordinación Territorial del Gobierno de Córdoba encabeza ininterrumpidamente el ranking de CB Global Data y Videns desde febrero. En agosto amplió su diferencial a +9,8%, mientras Walter Gispert sufrió la mayor caída mensual y Esteban Avilés permaneció último, ahora con -2,4%.

Fabricio Díaz consolidó en agosto su liderazgo en el Ranking Departamental de Dirigentes de Punilla y completó siete meses consecutivos en el primer lugar, una posición que ocupa de manera ininterrumpida desde febrero.

En el otro extremo, el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, volvió a quedar último y terminó el mes con un diferencial de imagen negativo.

La nueva medición fue realizada por CB Global Data junto con Videns entre el 5 y el 11 de agosto, sobre una muestra de 648 casos y con un margen de error del 4,1%. El relevamiento evalúa a 13 dirigentes e intendentes del departamento y los ordena según la diferencia entre imagen positiva y negativa.

Díaz lleva siete meses consecutivos al frente

Díaz obtuvo en agosto un diferencial de +9,8%, producto de un 24,1% de imagen positiva, un 14,3% de negativa y un 61,6% de personas que no saben o no lo conocen.

El actual secretario de Coordinación Territorial del Gobierno de Córdoba e intendente de Capilla del Monte en uso de licencia ocupa el primer lugar del relevamiento de manera ininterrumpida desde febrero.

En julio había encabezado la tabla con +9,1%, por lo que en agosto sumó 0,7 puntos y fue, según el propio informe, el dirigente que más aumentó su diferencial durante el último mes.

La mejora también le permitió ampliar la distancia respecto del segundo puesto. En julio separaban a Díaz y Pablo Alicio 1,9 puntos; en agosto la brecha aumentó a 3,5 puntos.

El intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, conservó el segundo lugar, aunque descendió de +7,2% a +6,3%. Augusto Reyna, de Bialet Massé, también mantuvo la tercera posición, con +5,6%, frente al +6,8% que había registrado un mes antes.

Cómo quedó el ranking completo

Detrás de los tres primeros apareció Germán Corazza, de Huerta Grande, que avanzó del quinto al cuarto lugar pese a bajar de +5,6% a +5,1%.

Silvia Rocchietti, de Santa María de Punilla, subió dos posiciones y quedó quinta con +5%, mientras que Emiliano Paredes, de Tanti, protagonizó uno de los mayores avances en la tabla: pasó del noveno al sexto puesto y elevó su diferencial de +3,3% a +3,7%.

El séptimo lugar correspondió a Raúl Cardinali, de Cosquín, con +3%. Aunque su diferencial bajó dos décimas respecto de julio, escaló tres posiciones como consecuencia de las caídas de otros dirigentes.

En el octavo puesto quedó el legislador departamental Walter Gispert, con +2,7%; novena fue Celeste Furmston, de Los Cocos, con +1,9%; y décimo Daniel Spadoni, de Valle Hermoso, con +1,2%.

Los últimos lugares fueron para Jorge Soria, de Villa Giardino, con +1%; Javier Dieminger, de La Falda, con +0,3%; y Esteban Avilés, de Villa Carlos Paz, con -2,4%, el único diferencial negativo de toda la nómina.

Gispert sufrió la mayor caída y Dieminger volvió a retroceder

El movimiento negativo más pronunciado del mes fue el de Walter Gispert. Después de haber avanzado con fuerza en julio y ubicarse cuarto con +6,2%, el legislador departamental cayó a +2,7% y descendió hasta el octavo puesto.

La pérdida fue de 3,5 puntos, la mayor entre los 13 dirigentes relevados, tal como destaca el informe de CB Global Data y Videns.

También fue importante el retroceso de Javier Dieminger. El intendente de La Falda había caído de +7,1% en junio a +3,6% en julio y volvió a perder terreno en agosto: quedó con apenas +0,3% y pasó del octavo al duodécimo lugar.

En dos meses, su diferencial descendió 6,8 puntos.

Otro descenso significativo fue el de Celeste Furmston, que pasó de +5% a +1,9% y cayó del sexto al noveno puesto.

En sentido contrario, además de la mejora de Díaz, se destacó Emiliano Paredes, que avanzó cuatro décimas y escaló tres posiciones. Silvia Rocchietti también recuperó terreno en la clasificación: aumentó levemente de +4,8% a +5% y pasó del séptimo al quinto lugar.

Avilés quedó en negativo pese a mejorar su imagen positiva

La evolución de Esteban Avilés vuelve a mostrar uno de los movimientos más significativos de la medición.

El intendente de Villa Carlos Paz había terminado mayo con un diferencial de -1,2%. En junio protagonizó una recuperación hasta +3,3%, pero en julio retrocedió a +0,9% y volvió al último puesto.

En agosto profundizó esa tendencia y cayó a -2,4%, producto de un 33,1% de imagen positiva y un 35,5% de negativa. El restante 31,4% corresponde a quienes no saben o no lo conocen.

El dato presenta una particularidad: su imagen positiva no disminuyó. Por el contrario, pasó del 32% de julio al 33,1% de agosto, una mejora de 1,1 puntos.

Sin embargo, la valoración negativa creció mucho más: avanzó del 31,1% al 35,5%, es decir, 4,4 puntos. Esa diferencia explica que el saldo general haya pasado de +0,9% a -2,4%.

Al mismo tiempo, el nivel de desconocimiento cayó del 36,9% al 31,4%. Esto significa que aumentó nuevamente la proporción de encuestados que expresaron una opinión sobre el intendente.

Avilés continúa siendo, por amplio margen, el dirigente con mayor nivel de conocimiento entre los evaluados: el 68,6% de la muestra manifestó una valoración positiva o negativa sobre su figura. También reúne simultáneamente la imagen positiva y la negativa más altas de toda la nómina.

El desconocimiento sigue condicionando la lectura

La medición vuelve a mostrar diferencias muy grandes en el nivel de instalación de los dirigentes.

Celeste Furmston presenta ahora el porcentaje más elevado de “no sabe/no conoce”, con 84,3%. Le siguen Augusto Reyna, con 82,6%; Silvia Rocchietti, con 80,8%; Germán Corazza, con 77,5%; y Emiliano Paredes, con 77,1%.

En el extremo contrario se ubican Avilés, con 31,4%; Javier Dieminger, con 57,3%; Raúl Cardinali, con 60,2%; y Fabricio Díaz, con 61,6%.

El caso de Díaz también muestra un crecimiento de su nivel de conocimiento: el “no sabe/no conoce” bajó de 67,3% en julio a 61,6% en agosto. En ese proceso aumentaron tanto su imagen positiva como la negativa, pero la primera lo hizo en mayor medida y le permitió ampliar su diferencial.

Como en las mediciones anteriores, las posiciones deben analizarse junto con ese nivel de conocimiento: un saldo favorable puede corresponder a dirigentes sobre los que todavía opina una porción relativamente reducida de la población, mientras que una mayor instalación pública suele venir acompañada también por niveles más altos de valoración negativa.

Nivel provincial

Entre los dirigentes de los distintos departamentos y regiones relevados en Córdoba, Oscar Santarelli, de Villa General Belgrano, obtuvo el mejor diferencial de imagen, con +13,3%.

El segundo lugar correspondió a Sergio Cufre, de Villa Sarmiento, con +12,3%, mientras que Maximiliano Rossetto, de Santa Catalina-Holmberg, quedó tercero con +11,3%.

En el otro extremo, los peores diferenciales fueron para José Octavio Ibarra, de Oliva, con -7,9%; Darío Chesta, de Río Segundo, con -4,9%; y Ezequiel Moiso, de Coronel Moldes, con -4,8%.

Los mayores crecimientos respecto de la medición anterior fueron los de Gerardo Cicarelli, de Miramar, y Marcelo Eslava, legislador departamental, ambos con una mejora de 4,7 puntos. En tercer lugar se ubicó Francisco Iser, de General Roca, con un avance de 4,4 puntos.

Las caídas más pronunciadas correspondieron a Mauro Daniele, de Las Varillas, con -4,8 puntos; Juan Pablo Peirone, legislador departamental, con -4,6; y David Strasorier, de Salsipuedes, con -4,4 puntos.