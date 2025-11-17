Ranking de intendentes en Punilla: Alicio consolida el liderazgo y Avilés sube un escalón

La consultora CB Opinión Pública difundió el Ranking Departamental de Intendentes de noviembre de 2025. En Punilla, Pablo Alicio volvió a encabezar la medición, mientras que Esteban Avilés mejoró una posición pero se mantiene en el tramo bajo de la tabla.

La consultora CB Opinión Pública dio a conocer su Ranking Departamental de Intendentes – Noviembre 2025, que releva la imagen de los jefes municipales de las principales ciudades del departamento Punilla.

En esta edición, por tercer mes consecutivo, el mejor posicionado fue Pablo Alicio, intendente de La Cumbre, mientras que Esteban Avilés, jefe municipal de Villa Carlos Paz, se ubicó en el puesto 10 sobre 12 mandatarios evaluados, con una leve mejora respecto de octubre.

El estudio se realizó entre el 10 y el 14 de noviembre, sobre 628 casos en Punilla, y registra un margen de error de ±4,1%.

El podio de noviembre

De acuerdo con el informe, los intendentes con mejor diferencial de imagen en noviembre fueron:

Pablo Alicio (La Cumbre) — +11,3%

— Germán Corazza (Huerta Grande) — +10,1%

— Jorge Soria (Villa Giardino) — +9,9%

Con estos valores, Alicio se mantiene en el primer lugar del ranking y consolida su presencia en el tramo alto de la medición, seguido de cerca por Corazza y Soria.

Los que cierran la tabla

En el otro extremo del listado aparecen los jefes municipales con peor diferencial de imagen:

Esteban Avilés (Villa Carlos Paz) — +2,2%

— Silvia Rocchietti (Santa María de Punilla) — +1,8%

— Augusto Reyna (Bialet Massé) — -1,7%

Aunque Avilés logró subir un escalón respecto de octubre, continúa en la parte baja del ranking, apenas por encima de Rocchietti y Reyna.

Quiénes suben y quiénes bajan

En la comparación con el mes anterior, el mayor crecimiento en imagen lo registró Germán Corazza, intendente de Huerta Grande, con una suba de +2,8 puntos en su diferencial.

En sentido inverso, la caída más marcada fue la de Celeste Furmston, de Los Cocos, que retrocedió -4,1 puntos frente a la medición previa, lo que la aleja del grupo de mejor desempeño.

Cómo fue cambiando el liderazgo en Punilla

Desde el inicio de la serie, en abril de 2025, el primer lugar del ranking departamental fue cambiando de manos entre distintos intendentes, aunque en los últimos meses se observa una tendencia más estable:

Abril : Augusto Reyna (Bialet Massé)

: (Bialet Massé) Mayo : Javier Dieminger (La Falda)

: (La Falda) Junio : Daniel Spadoni (Valle Hermoso)

: (Valle Hermoso) Julio : Pablo Alicio (La Cumbre)

: (La Cumbre) Agosto : Germán Corazza (Huerta Grande)

: (Huerta Grande) Septiembre : Pablo Alicio (La Cumbre)

: (La Cumbre) Octubre : Pablo Alicio (La Cumbre)

: (La Cumbre) Noviembre: Pablo Alicio (La Cumbre)

Con el resultado de noviembre, Alicio encadena tres meses consecutivos al frente del ranking y se consolida como el intendente con mejor diferencial de imagen en Punilla, en un tablero donde las posiciones intermedias y bajas siguen mostrando movimientos mes a mes.