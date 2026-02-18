Ranking de imagen en Punilla: Fabricio Díaz lidera en febrero por primera vez y Avilés aparece como el dirigente más polarizado

La última medición departamental de CB Opinión Pública/CB Global Data, realizada entre el 12 y el 15 de febrero de 2026, ubica por primera vez al intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, al tope del ranking de imagen en Punilla. El legislador Walter Gispert se mantiene 9° —como en diciembre— y el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, cierra la tabla con el diferencial más bajo, aunque con uno de los niveles de conocimiento más altos de la región.

La consultora CB Opinión Pública/CB Global Data presentó la edición de febrero 2026 de su Ranking Departamental de Dirigentes de Punilla, elaborado sobre 623 casos relevados entre el 12 y el 15 de febrero, con un margen de error de ±4,1%. El estudio ordena a los dirigentes según su diferencial de imagen (imagen positiva menos imagen negativa) e incluye a intendentes de las principales localidades del departamento y al legislador departamental Walter Gispert, que se sumó a la muestra en diciembre y vuelve a ubicarse en el 9° puesto, sin cambios significativos en su posición.

Díaz, Soria y Corazza lideran el ranking

En esta medición, los tres mejores diferenciales de imagen corresponden a:

Fabricio Díaz ( Capilla del Monte ), con un diferencial de +12,2% , producto de un 22,9% de imagen positiva y 10,7% de negativa, y un 66,4% de vecinos que responde “no sabe/no conoce”. Es la primera vez que el intendente se sube al primer lugar desde que se publica la serie departamental en abril de 2025 .

( ), con un diferencial de , producto de un de imagen positiva y de negativa, y un de vecinos que responde “no sabe/no conoce”. Es la que el intendente se sube al desde que se publica la serie departamental en . Jorge Soria ( Villa Giardino ), que queda segundo con un diferencial de +10,8% ( 17,4% de positiva, 6,6% de negativa y 76,0% de “no sabe/no conoce”), pese a registrar la mayor caída intermensual del cuadro ( -3,1 puntos ).

( ), que queda con un diferencial de ( de positiva, de negativa y de “no sabe/no conoce”), pese a registrar la intermensual del cuadro ( ). Germán Corazza (Huerta Grande), tercero con un diferencial de +9,8%, resultado de una imagen positiva del 14,9% y negativa del 5,1%, con 80,0% de nivel de desconocimiento.

El cuarto lugar lo ocupa Raúl Cardinalli (Cosquín), con un diferencial de +9,4% (19,8% positiva, 10,4% negativa y 69,8% “no sabe/no conoce”), completando el grupo de dirigentes clasificados en la franja de “mejores” por la consultora.

Gispert se consolida en la mitad de la tabla

En el segmento “regular”, el ranking ubica a Pablo Alicio (La Cumbre, +8,8%), Daniel Spadoni (Valle Hermoso, +7,6%), Emiliano Paredes (Tanti, +6,2%) y Silvia Rocchietti (Santa María, +5,3%).

Detrás de ese bloque aparece el legislador departamental Walter Gispert, con un diferencial de +5,2%, fruto de una imagen positiva del 15,2% y negativa del 10,0%, mientras que el 74,8% de los consultados declara “no saber/no conoce”. Gispert ya había quedado 9° en la medición de diciembre y en febrero repite esa ubicación, sin variaciones importantes en la valoración de su imagen.

Completa la franja media Celeste Furmston (Los Cocos), con un diferencial de +4,7% (7,9% positiva, 3,2% negativa y 88,9% de desconocimiento), lo que la muestra con una imagen todavía muy ligada a niveles altos de “no sabe/no conoce”.

Avilés, el más conocido y el más polarizado

En la parte baja del ranking se ubican tres dirigentes que, pese a conservar diferenciales positivos, quedan catalogados como los “peores” del cuadro:

Javier Dieminger ( La Falta ), con +2,9% , sobre la base de un 23,4% de imagen positiva y 20,5% de negativa, y 56,1% de “no sabe/no conoce”.

( ), con , sobre la base de un de imagen positiva y de negativa, y de “no sabe/no conoce”. Augusto Reyna ( Bialet Massé ), con +2,3% , 9,6% de positiva, 7,3% de negativa y 83,1% de desconocimiento. Es, a la vez, el dirigente con mayor crecimiento intermensual, al mejorar +3,9 puntos su diferencial respecto de la medición anterior.

( ), con , de positiva, de negativa y de desconocimiento. Es, a la vez, el dirigente con intermensual, al mejorar su diferencial respecto de la medición anterior. Esteban Avilés (Villa Carlos Paz), que cierra la tabla con un diferencial de +1,1%, pero muestra una de las imágenes más polarizadas del departamento: tiene 30,2% de imagen positiva y 29,1% de negativa, con solo 40,7% de “no sabe/no conoce”. Es decir, es uno de los dirigentes más conocidos de Punilla, pero también el que presenta la brecha más ajustada entre opiniones favorables y desfavorables.

Un liderazgo rotativo desde 2025

Desde que CB Opinión Pública/CB Global Data inició la serie departamental en abril de 2025, el liderazgo en Punilla fue cambiando de manos entre distintos intendentes:

Abril: Augusto Reyna (Bialet Massé).

(Bialet Massé). Mayo: Javier Dieminger (La Falda).

(La Falda). Junio: Daniel Spadoni (Valle Hermoso).

(Valle Hermoso). Julio: Pablo Alicio (La Cumbre).

(La Cumbre). Agosto: Germán Corazza (Huerta Grande).

(Huerta Grande). Septiembre, octubre y noviembre: Pablo Alicio (La Cumbre).

(La Cumbre). Diciembre: Jorge Soria (Villa Giardino).

(Villa Giardino). Febrero: Fabricio Díaz (Capilla del Monte)

Con la medición de febrero de 2026, el primer lugar pasa ahora a Fabricio Díaz, que se incorpora al listado de dirigentes que ya encabezaron el ranking departamental y lo hace con uno de los mejores diferenciales del último año en Punilla.