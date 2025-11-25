Racing lo dio vuelta en un partidazo, eliminó a River y se metió en cuartos del Clausura

En una noche electrizante en el Cilindro de Avellaneda, Racing le ganó 3-2 a River este lunes, con goles de Santiago Solari, un tanto con desvío en Lucas Martínez Quarta y un grito agónico de Gastón Martirena en tiempo de descuento, para meterse en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El duelo en el Estadio Presidente Perón tuvo todos los condimentos. De entrada, Racing golpeó rápido: a los 3 minutos del primer tiempo, un centro perfecto de Gabriel Rojas desde la izquierda encontró el frentazo a la carrera de Santiago Solari, que anticipó en el área y puso el 1-0 para desatar el primer estallido en Avellaneda.

Después del gol tempranero, la Academia aprovechó el envión anímico y manejó mejor la pelota durante buena parte de la etapa inicial, con Agustín Almendra activo en la mitad de la cancha y los laterales proyectándose por las bandas. River, en cambio, tardó en acomodarse, pero cuando ajustó marcas empezó a llegar con remates de Sebastián Driussi e Ignacio Fernández, bien resueltos por Facundo Cambeses.

El primer tiempo se cerró con ventaja para Racing, que se fue al descanso 1-0 arriba y con el Cilindro encendido, aunque con la sensación de que el Millonario todavía tenía margen para reaccionar.

River lo dio vuelta en dos minutos

El complemento cambió la tendencia. River adelantó líneas, ganó intensidad en la presión y empujó a Racing contra su campo. Esa postura tuvo premio promediando el segundo tiempo.

A los 17 minutos del segundo tiempo, un pase filtrado de Giuliano Galoppo habilitó el desborde por izquierda de Sebastián Driussi, que llegó al fondo y metió el centro atrás para la aparición de Ian Subiabre, que definió cruzado para establecer el 1-1.

Apenas un minuto después, el visitante volvió a golpear. Un rechazo corto en la puerta del área le quedó servido a Juan Fernando Quintero, que controló y sacó un zurdazo bajo y esquinado, pegado al palo izquierdo de Cambeses, para dar vuelta el marcador y poner el 2-1 a favor de River en una ráfaga que silenció el estadio.

Con el resultado a favor, el equipo de Marcelo Gallardo pareció tener el partido bajo control durante algunos minutos, pero la reacción anímica de Racing terminó siendo decisiva.

Empate con desvío y épica de Martirena en el final

Lejos de resignarse, la Academia adelantó sus líneas, empezó a cargar el área visitante con centros y pelotas cruzadas y fue arrinconando al Millonario. A los 28 minutos del segundo tiempo, Adrián Fernández encaró por izquierda, sacó un remate dentro del área y la pelota se desvió en Lucas Martínez Quarta, descolocando a Franco Armani y convirtiéndose en el 2-2.

El empate reavivó al público y al equipo de Gustavo Costas, que empujó hasta el final. Cuando parecía que el partido se encaminaba al alargue, llegó la jugada decisiva. En el tercer minuto de descuento, un centro al área encontró una serie de rebotes: Gastón Martirena capturó la pelota, su primer disparo fue bloqueado, el segundo terminó en una tapada de Armani contra el travesaño y, en la tercera intervención, el lateral uruguayo punteó la pelota casi sobre la línea para marcar el 3-2 definitivo y desatar la locura en Avellaneda.

River, afuera del Clausura y complicado por la Libertadores

La caída deja a River eliminado en los octavos de final del Torneo Clausura 2025, después de haber logrado revertir el resultado y no poder sostener la ventaja. El equipo de Gallardo profundiza así un momento de dudas y queda más exigido en la pelea por clasificar a la Copa Libertadores 2026, dependiendo de resultados ajenos y de los cupos que otorgue el tramo final de la temporada.

En el balance, el Millonario se va con la frustración de haber dado vuelta el partido y, aun así, perderlo por desatenciones defensivas y por la respuesta emocional de un rival que nunca dejó de insistir.

Racing a cuartos y con envión anímico

Para Racing, en cambio, la noche fue perfecta. El equipo de Costas mostró carácter para sobreponerse a un 2-1 adverso, encontró el empate rápidamente y sostuvo la búsqueda hasta el último minuto, apoyado en el impulso de su gente. Con este 3-2, la Academia se mete en los cuartos de final del Clausura, donde esperará al ganador de la llave entre Lanús y Tigre, y se ilusiona con seguir avanzando en un torneo que lo mantiene también en carrera por la clasificación a la próxima Libertadores.