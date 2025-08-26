Provincias Unidas reunió a más de 100 intendentes “opositores” en Córdoba: “La esperanza no debe transformarse en frustración”

El acto en el Quorum reunió a jefes comunales radicales, del PRO y vecinalistas, y fue encabezado por Juan Schiaretti y Martín Llaryora.

Con miras a las legislativas de octubre, este lunes se realizó en el hotel Quorum de Córdoba un encuentro de Provincias Unidas, el espacio que reúne a gobernadores y dirigentes del interior del país. El acto estuvo encabezado por el exgobernador y primer candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, y el actual mandatario provincial, Martín Llaryora, con la participación de la vicegobernadora Miryam Prunotto.

En primera fila se ubicó el intendente de Tanti, Emiliano Paredes, quien integra la lista en el noveno lugar como representante de un grupo de más de cien intendentes no peronistas —radicales, del PRO y vecinalistas— que acompañan la iniciativa.

Schiaretti: unidad desde el interior

El exgobernador agradeció el respaldo y el afecto de los jefes comunales, subrayando que el espacio “nace del interior hacia todo el país”.

“Intendentes de distintos espacios y vecinalistas nos acompañan en este camino de unidad. Hoy compartimos un encuentro que reafirma nuestro compromiso de sumar fuerzas para que la esperanza de nuestra gente no se transforme en frustración”, expresó Schiaretti.

Llaryora: “Una coalición de la sensatez”

Por su parte, Llaryora destacó que el desafío es “superar la confrontación permanente” y construir una coalición amplia y de centro, que convoque a radicales, dirigentes del PRO, socialistas y justicialistas.

“Estamos viviendo un momento histórico. Provincias Unidas es esa nueva expresión, potente y firme, que nace del interior productivo y que pone las diferencias en segundo plano para colocar en el centro lo que realmente importa: la gente y el desarrollo de los pueblos”, afirmó.

Llaryora remarcó que Schiaretti lidera la lista para llevar “la experiencia de Córdoba” al Congreso, con una visión de federalismo y desarrollo que combine mercado y Estado en equilibrio.