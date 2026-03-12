Pronóstico para Villa Carlos Paz: jueves con una ventana de inestabilidad y viernes con buen tiempo

El SMN anticipa un cierre de semana mayormente favorable en Punilla. Este jueves 12 se mantiene con probabilidades bajas de precipitaciones, aunque aparece una chance 10–40% en la tarde, con máxima de 25°. Para este viernes 13, el pronóstico se afirma: 0% de lluvias durante el día y máxima de 26°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un panorama que, en general, acompaña: nubosidad variable, poco riesgo de lluvia y temperaturas agradables para esta altura del año.

Este jueves 12 se presenta mayormente estable. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja (0–10%) en la mañana y vuelve a ese rango hacia la noche, pero en la tarde aparece el tramo a seguir más de cerca, con chances 10–40%. La temperatura se moverá entre 19° y una máxima de 25°, con viento suave: 0–2 km/h temprano y 7–12 km/h durante la tarde.

Para este viernes 13, el pronóstico mejora un poco más. El SMN marca 0% de precipitaciones tanto en la mañana como en la tarde, con un ascenso térmico hasta una máxima de 26° (temperaturas cercanas a 18° en el arranque). Hacia la noche, la chance sigue siendo baja (0–10%), con valores alrededor de 21°. El viento se mantendría moderado, entre 7–12 km/h y 13–22 km/h, y más leve al final del día (0–2 km/h).

Para tener en cuenta: si buscás el tramo más “seguro” para planes al aire libre, el mejor escenario aparece el viernes 13, especialmente entre la mañana y la tarde, cuando el pronóstico marca 0% de lluvias.